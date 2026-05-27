Erst wurde aufgedeckt, wie der Bauernbund eine Dokumentation über Niederösterreichs Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll für ORF III mitfinanziert hat. Dann folgte die Enthüllung, dass auch andere Organisationen – von den Bundesbahnen bis zur Wirtschaftskammer – solche Produktionskostenzuschüsse zur Imagepflege geleistet haben. Das war gute investigative Arbeit von „Der Standard“ und dem Podcast „Die Dunkelkammer“. Aber neu? Nur im Detail. Es haben bloß fast alle aufgegeben, dagegen Sturm zu laufen, wie sie es seit den 1990er-Jahren taten, als der ORF seine öffentlich-rechtliche Unschuld verlor.

Es ist kein Zufall, dass die genannten Beispiele für Zahlungen, damit Sendungen entstehen, nicht aus der Privatwirtschaft stammen. Im öffentlichen Sektor wuchert seit Jahrzehnten ein inakzeptables Selbstmissverständnis, in dem statt Unrechtssensibilität Netzwerksolidarität blüht. Das Übel wird maßgeblich dadurch verursacht, dass systematische Unterwanderung der unabhängigen Beamtenschaft durch Parteigünstlinge qualitätsschädigend ist.

Erweiterung der Grauzone

Unabhängig davon geht die falsche ORF-Eigendefinition weit über das dritte TV-Programm hinaus. Es wirkt aber durch die Gründungsgeschichte aus einem Joint Venture mit ÖSV-Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel als Musterbeispiel. Dass Skistars neben ihren Brettln noch Kleidungswerbung und Energy-Drinks in jedem Möchtegern-Interview zeigen, ist eine weitere anschauliche Grauzonen-Erweiterung, die längst vom Protestfall zur Gewohnheit wurde. Das Sponsor-Badge am Co-Kommentator regt niemanden mehr auf.

Im und rund um den ORF hat sich ein dichter Marketing-Kokon von der nervenden Stakkato-Cross-Promotion für eigene Sendungen über das Product-Placement und Branchen-Lobbying bis zur Schleichwerbung gebildet. Der öffentlich-rechtliche Markenkern kann aus ihm schwer entschlüpfen. Alle Fehlentwicklungen nun bloß per Exempel an wenigen aktuellen Gesichtern – wie Ex-General Roland Weißmann, diversen Stiftungsräten oder auch ORFIII-Chef Peter Schöber – zu statuieren, greift viel zu kurz.

Im ORF ist seit 30 Jahren – beginnend unter Gerhard Zeiler, fortgesetzt in den Dienstphasen von Gerhard Weis und Monika Lindner, metastasierend in der Ära des Alexander Warbetz – zu viel entstanden, das mit Geist und Praxis einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung nichts zu tun haben sollte. Die von Medienminister Andreas Babler nun doch schon ab Sommer avisierte Gesamtreform ist die letzte Chance, diese Irrwege zu korrigieren. Der ORF muss in mehr Facetten als bisher anders sein. Sonst verliert er seine Existenzberechtigung.