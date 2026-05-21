Die Beschäftigten des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung sollen nach der Absage eines von der Gewerkschaft angedrohten Streiks hohe Bonuszahlungen erhalten. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mitteilte, sollen diese voraussichtlich im Schnitt pro Person etwa 509 Millionen Won (291.472 Euro) betragen. Die Einmalzahlung soll demnach in diesem Jahr ausbezahlt werden.

Mit der Einigung war am Mittwochabend ein 18-tägiger Streik abgewendet worden. Die Bonuszahlung orientiert sich demnach an den Unternehmensgewinnen. Die genaue Bonushöhe stehe noch nicht fest, hieß es. Auch für die kommenden Jahre seien Bonuszahlungen vorgesehen. Deren Höhe hänge von der Gewinnentwicklung ab.

Konzern profitiert vom KI-Boom und Computerchip-Nachfrage

Samsung hat massive Gewinne im Zuge des KI-Booms eingefahren. Das Unternehmen profitiert dabei von der stark gestiegenen Nachfrage nach Computerchips. Aktuell wird von einem Jahresgewinn von 331 Billionen Won ausgegangen (189,5 Mrd. Euro). Samsung hat in Südkorea rund 125.000 Angestellte. Der Konzern steht für 12,5 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes.

Die Gewerkschaften hatten zunächst sieben Prozent mehr Lohn und höhere Zusatzzahlungen gefordert. Die Unternehmensführung wollte aber an einer leistungsabhängigen Vergütung festhalten. Bei Samsung wurde in der Konzerngeschichte erst einmal gestreikt: 2024 konnten die Gewerkschaften 6000 Beschäftigte mobilisieren.