Das „Gaulhoferhaus“ wirbelt weiter Staub auf. Noch immer scheint niemand genau zu wissen, wie teuer das Projekt war. Die Grünen, die sich zuletzt mit der Landtagsabgeordneten Sandra Krautwaschl der Thematik annahmen, gehen von insgesamt rund 11,5 Millionen Euro aus – und halten mindestens drei Millionen Euro davon für schwer nachvollziehbar.

Für die Marktgemeinde Ilz unter Bürgermeister Stefan Wilhelm grenzen die Vorwürfe an „Rufschädigung und Verleumdung“. Deshalb wurde in einer hitzigen Gemeinderatssitzung im April darüber abgestimmt, ob „eine Rechtsvertretung“ einberufen werden soll, um gegen die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Rosi Jörger, die sich federführend um Aufklärung in der Causa bemühte, zu klagen.

Keine Aufklärung trotz Informationsfreiheitsgesetz

Damit war die Eskalation in Ilz vorprogrammiert. Sie gipfelte darin, dass sich die Grünen per IFG-Anfrage (Informationsfreiheitsgesetz) an die Gemeinde wandten. Denn laut der Partei sei man noch immer Antworten auf die „massiven Kostenüberschreitungen“ schuldig.

Das nun erfolgte Antwortschreiben der Gemeinde, das der Kleinen Zeitung vorliegt, ist „eine Farce“, so Sandra Krautwaschl. Eine der vielen Fragen ihrer Partei: „Wie hoch sind die tatsächlich angefallenen Gesamtkosten des Projekts ‚Gaulhoferhaus‘?“ Die Antwort in Kurzform: „Es wird auf die Rechnungsabschlüsse der Marktgemeinde Ilz verwiesen. Diese sind in übersichtlicher Form auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.“

In diesem Wortlaut zieht es sich über das gesamte Schreiben. Auf vermeintlich simple Fragen, wie nach dem Honorar für die Bauaufsicht, verweist man auf Verhandlungsschriften, die Gemeindehomepage oder Amtsstunden, in denen man Einsicht in Unterlagen nehmen könne.

Grüne wollen Beschwerde einreichen

Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl und Gemeinderätin Rosi Jörger vor einer noch immer maroden Hauswand des Projekts „Gaulhoferhaus“ in Ilz © KLZ / Carmen Oster

Laut Bürgermeister Stefan Wilhelm handele es sich jedoch um kein Mauern seitens der Marktgemeinde. Vielmehr habe man das Schreiben „beim Gemeindebund machen lassen“, wo Juristen sich um die Anliegen der Grünen gekümmert hätten.

„Es spricht eine deutliche Sprache, was der Bürgermeister unter Transparenz versteht“, kritisiert Krautwaschl den Aufarbeitungsprozess, aber auch den grundsätzlichen Umgang mit dem „relativ neuen Gesetz“ (IFG). Deshalb werde ihre Partei nun eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht einreichen, denn laut „IFG ist die Gemeinde sehr wohl verpflichtet, die konkreten Informationen bereitzustellen“, betont die Partei.