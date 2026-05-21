Mit Sneakern, Oversize-Shirt und deutlich sichtbarem Babybauch zeigte sich Jeanette Biedermann auf Instagram ganz natürlich und nahezu ungeschminkt. In Fotos und einem kurzen Video ist die Sängerin bei einer Studio-Session mit Kollegin Madeline Juno zu sehen – die ebenfalls schwanger ist.

Zu den Aufnahmen schrieb Biedermann: „Was für eine wundervolle Session mit Madeline Juno und ein wunderschöner Song ist aus dem Bauch und aus dem Herzen entstanden.“ Wann der gemeinsame Titel erscheint, verriet sie noch nicht, kündigte aber an: „Bald gibt es etwas auf die Ohren.“

Besonders bei ihren Fans kamen die entspannten und persönlichen Einblicke gut an. In den Kommentaren häufen sich Herz-Emojis und Vorfreude auf neue Musik.

Ihre Schwangerschaft hatte Jeanette Biedermann Anfang März öffentlich gemacht. Für die Sängerin geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Mit 46 Jahren erwartet sie ihr erstes Kind. Über ihren Partner hält sie sich weiterhin bedeckt, den Babybauch zeigt sie dafür inzwischen ganz offen.