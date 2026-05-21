Vanessa Trump (48) hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. „Bei mir wurde vor kurzem Brustkrebs diagnostiziert“, schrieb die Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump auf Instagram. Sie arbeite eng mit ihrem medizinischen Team an einem Behandlungsplan. „Ich bedanke mich bei meinen Ärzten, die in dieser Woche einen Eingriff bei mir durchgeführt haben“, so die 48-Jährige.

© Screenshot Instagram @officialvanessatrump

Sie bleibe fokussiert und voller Hoffnung und sei umgeben von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und der Menschen, die ihr am nächsten stünden. Vanessa Trump war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior, dem Sohn des US-Präsidenten, verheiratet. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Im März 2025 machte Golfstar Tiger Woods (50) seine Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich.

Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten, kommentierte unter dem Post: „Ich bete für Kraft und eine schnelle Genesung.“ Vanessa Trumps Tochter Kai schrieb: „Love you! Die stärkste Person aller Zeiten.“

International bekannt wurde sie durch ihre Ehe mit Donald Trump Jr., den sie 2005 heiratete. Das Paar bekam fünf Kinder, darunter Kai Trump, die inzwischen selbst als Social-Media-Persönlichkeit Aufmerksamkeit erhält. 2018 reichte Vanessa die Scheidung ein; die Trennung wurde später einvernehmlich abgeschlossen.

In den vergangenen Jahren stand Vanessa Trump eher selten im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Seit 2025 ist sie jedoch wieder verstärkt in den Medien präsent, vor allem wegen ihrer Beziehung zur Golflegende Tiger Woods. Die Beziehung wurde 2025 öffentlich bestätigt und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen in der US-Presse.