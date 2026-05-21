US-Präsident Donald Trump ortet in dem Schritt eine Absage an den „Klima-Alarmismus“, die deutsche AfD berief dazu eine Aktuelle Stunde im Bundestag ein, die FPÖ sieht den „absurden Klimagesetzen der EU“ nun „jede wissenschaftliche Grundlage entzogen“. Anlass der aktuellen Aufregung, die vor allem auf rechtspopulistischer Seite hochgeht: Die Klimaforschung rückt vom extremsten aller Zukunftsszenarien ab, weil es überholt und sein tatsächliches Eintreten sehr unwahrscheinlich (geworden) ist.

Worum geht es? Um die klimatische Entwicklung für die kommenden Jahrzehnte vorhersagen zu können, greift die Forschung seit Jahren auf sogenannte Standardemissionsszenarien zurück. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Annahmen zum zukünftigen Treibhausgasausstoß der Welt. Die Bandbreite reicht dabei von Szenarien, die von weltweit hoch ambitionierten Klimamaßnahmen und folglich nur geringen weiteren Emissionen ausgehen, bis hin zu solchen, die extrem hohe künftige Emissionen annehmen. Auf Basis dieser Szenarien werfen die Klimamodelle dann unterschiedliche Temperaturentwicklungen bis zum Ende des Jahrhunderts aus.

Aus 4,8 Grad Erwärmung durch den Klimawandel wurden 3,5 Grad

Das extremste aller Szenarien zum Klimawandel, sozusagen die Worst-Case-Annahme mit dem Kürzel RCP8.5, soll nun in den künftigen Klimaberichten nicht mehr berücksichtigt werden. Stattdessen empfehlen die Wissenschaftler des „World Climate Research Programmes“ ein neu entwickeltes Set an Szenarien, das die aktuellen Entwicklungen besser einpreist. Während das bisherige Extremszenario noch eine Erwärmung von bis zu 4,8 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau bis Ende des Jahrhunderts in Aussicht stellte, geht das neue Maximalszenario von „nur“ noch 3,5 Grad aus.

Die Hauptgründe dafür: Einerseits seien die Kosten für saubere Technologien wie Photovoltaik, Windkraft, aber auch Speicherbatterien in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten um bis zu 90 Prozent abgesunken, was den Erneuerbaren-Ausbau beschleunige, heißt es im Bericht der Forscher. Andererseits stagniere der globale Kohleverbrauch und dürfte nach den aktuellen Erwartungen in den kommenden Jahrzehnten sinken.

Szenario tritt nur „bei großer politischer Dummheit“ ein

Ein Anlass zur Entwarnung sei das allerdings keineswegs, sagt Douglas Maraun, Klimaforscher am Wegener Center der Uni Graz. „Das Worst-Case-Szenario gilt nicht als unplausibel, weil die Klimaforschung das Klimasystem nicht richtig verstanden hat, sondern weil es nur bei anhaltender großer politischer Dummheit eintreten würde.“ So lag dem Szenario stets zugrunde, dass die Welt weiter massiv auf den Ausbau der Kohleverfeuerung setzt. Es handelte sich sozusagen um die schlimmste aller Annahmen. „Die Menschheit hat durch Klimaschutz reagiert und dieses Szenario dadurch mehr und mehr unplausibel gemacht“, sagt Maraun. Jetzt deshalb Klimaschutzmaßnahmen zurückzufahren, beschleunige den Klimawandel wieder.

Kein Grund zur Entwarnung: Klimaforscher Douglas Maraun von der Uni Graz © Martin Huber

So sieht das auch Gerrit Lohmann, Klimawissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung im deutschen Bremerhaven. „Die aktuelle Debatte wird politisch instrumentalisiert. RCP8.5 war nie eine Prognose, sondern ein bewusst extremes Hoch-Emissionsszenario.“ Wer nun behaupte, der Klimaschutz sei überzogen gewesen, betreibe politische Irreführung. „Die Physik des Klimas lässt sich nicht durch Ideologie außer Kraft setzen“, sagt Lohmann.

Klimawandel: Auch der neue Extremwert wäre nicht beherrschbar

Denn auch eine globale Erwärmung auf 3,5 Grad zieht laut den Forschern fatale Konsequenzen nach sich und wäre auf dem Planeten nicht verträglich. Das wahrscheinlichste aller Szenarien geht derzeit von einem Temperaturanstieg von 2,8 Grad bis zum Jahr 2100 aus – und auch das nur dann, wenn die Staaten ihre bisher beschlossenen Klimazusagen umsetzen. Dass auch dieser Wert weit über dem noch beherrschbaren Niveau liegen würde, gilt in der Wissenschaft als unumstritten.

Was in der Diskussion außerdem untergeht: Nicht nur das schlimmste Szenario ist inzwischen unplausibel geworden, auch das beste, das ein Verbleiben der globalen Erwärmung unterhalb der 1,5-Grad-Schwelle vorsieht, gilt in der Forschung als nicht mehr erreichbar.