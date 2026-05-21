Er habe, erzählt Florian Boesch, lange gebraucht, um „Die schöne Müllerin“ zu „knacken“: „Ich habe mich dreißig Jahre mit dem Liedzyklus herumgeschlagen.“ Aber irgendwann kam dem Bassbariton die Erkenntnis: Der Wanderer begeht am Ende gar keinen Selbstmord: „Plötzlich machte alles einen Sinn. Es geht da um die pubertierende Lust auf den Tod, der Bursche erlebt einen psychotischen Schub.“ Franz Schubert hat das Drama rund um die unerwiderte Liebe eines wandernden Gesellen, den ein Bachlauf zur schönen Müllerstochter führt, 1823 in zwanzig Liedern vertont. Wo die gängige Lehrmeinung bisher am Ende meist einen Suizid sah, sieht Boesch Hoffnung. Oder, um es ein bisschen deftiger mit Andreas Schett von „Franui“ zu sagen: „Der Bach gibt den Rat: Scheiß di net an.“

Die Musicbanda hat mit dem Lied- und Opernsänger den Zyklus 2023 an der Berliner Staatsoper herausgebracht – damals gemeinsam mit Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan. Zum Klagenfurt Festival kommen Boesch und Franui jetzt mit der konzertanten Version, die auch auf CD erschienen ist. Apropos CD: Für seine Soloaufnahme der „Schönen Müllerin“ mit dem Pianisten Roger Vignoles war Boesch 2015 für einen Grammy (Kategorie Best Classical Vocal Solo) nominiert. Gemeinsam mit Franui eröffnet er nun zwischen Hackbrett und Harfe, Klarinette und Tuba, Saxophon und Akkordeon eine neue Klangwelt. Mit musikalischen Farben von der Volksweise über Klezmer bis Pop werde so ein „niederschwelliger Zugang zu einem großen Kulturgut“ geboten, ist Boesch überzeugt. Gleichzeitig ist das Zusammenspiel im Ensemble auch eine große Herausforderung: „Zehn Musikerinnen und Musiker müssen agieren wie ein Pianist mit seinen zehn Fingern“, bringt es Schett auf den Punkt.

Eine weitere Aufführung wird es übrigens im August beim Hoch Kultur Festival geben, das 2023 erstmals anlässlich des 30. Geburtstags von Franui im Villgratental stattgefunden hat. Auf rund 1700 Meter Seehöhe werden wieder vier Tage lang Freunde und Weggefährten des Osttiroler Ensembles aufspielen, darunter die Sopranistin Christiane Karg, der Gitarrist Wolfgang Muthspiel oder der Pianist Pierre-Laurent Aimard.

Im Herbst feiert dann die neue Produktion von Franui am Wiener Burgtheater Premiere: Joseph Roths Roman „Hotel Savoy“ verknüpft die Musicbanda mit Operettenmusik aus der Zeit zwischen 1900 und 1935. Und Florian Boesch wird in einem „Meisterwerk“ (so der Sänger) auf der Bühne der Staatsoper stehen: Nach seinem gefeierten Rollendebüt bei den Tiroler Festspielen Erl 2025 wird er ab Oktober in Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ an der Seite von Asmik Grigorian zu hören sein.