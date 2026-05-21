Der 30. Himmelberger Vier-Berge Marsch im vergangenen Jahr ging mit einem Teilnehmerrekord zu Ende und somit wird auch heuer wieder traditionell am Pfingstmontag der Wanderrucksack gepackt.

Im Vorfeld wird um 8 Uhr die Heilige Messe in der Pfarrkirche Himmelberg zelebriert. Abmarsch ist dann um 9 Uhr beim Weideplatz. Die Route führt wie gewohnt vom Dragelsberg nach Zedlitzberg, dann weiter auf den Klatzenberg und zum Abschluss auf den Saurachberg. Nach gut 24 Kilometern endet die Rundwanderung schließlich wieder am Ausgangspunkt im Ortskern. Entlang der Wegstrecke mit der auffälligen rot-gelben Wandermarkierung befinden sich zwei Labestationen in Zedlitzberg und Schwaig, wo zwischendurch eine Rast eingelegt werden kann.

„Egal, ob die Sonne scheint, oder es regnet, er findet statt. Die Entscheidung, den Wandertag auf den Pfingstmontag zu legen, wurde bewusst getroffen, da der Pfingstmontag auch jährlich stattfindet und nicht abgesagt wird – zudem haben viele Leute frei“, erklärte Josef Bitai, der Erfinder des Wandertags, der Kleinen Zeitung.