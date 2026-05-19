Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land erstattete nun Anzeige gegen unbekannten Täter, der ihr die Brieftasche aus ihrem Auto stahl. Der Vorfall ereignete sich bereits vor zehn Tagen.

Nachdem die Pensionistin Samstagmittag am 9. Mai nach dem Lebensmitteleinkauf im Bezirk Klagenfurt Land in ihr Fahrzeug stieg, riss ein Unbekannter plötzlich die Fahrertür auf. Danach hielt ihr der Mann eine Straßenkarte direkt vors Gesicht und bat hektisch, sie möge ihm den schnellsten Weg nach Wien zeigen.

Während sie abgelenkt und orientierungslos war, entnahm der unbekannte Täter unbemerkt die Geldtasche aus dem Türfach der Fahrertür schlug die Tür wieder zu und ging davon. Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.