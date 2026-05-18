Im Herbst 2025 sorgten die Pläne rund um die Fusion der Rotkreuz-Bezirke Radkersburg und Feldbach für Protest im Süden der Südoststeiermark. Anfang März wurde die Leitung des neuen Rotkreuz-Bezirks Südoststeiermark dann ohne Widerstand gewählt.

Nun dreht die „Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg“ das Thema in einer Aussendung weiter. Christian Neuhold bringt als Sprecher der Initiative die Anfrage, die die Plattform dem steirischen Landesverband des Roten Kreuzes Mitte Jänner übermittelte, wieder auf das Tapet. Darin werden Fragen zum Einkommen des steirischen Rotkreuz-Präsidenten oder etwa zu zusätzlichen Bonitäten zum Gehalt der beiden Landesgeschäftsführer gestellt – mit der Bitte, diese auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) zu beantworten.

Das Rote Kreuz hat diese Fragen nicht beantwortet, wie die Plattform informiert und der Landesverband gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. „Das Einzige, das für uns wichtig ist, ist eine bestmögliche Versorgungsleistung der Bevölkerung in der Südoststeiermark und darüber hinaus“, heißt es von der Pressestelle des Roten Kreuzes Steiermark.

Fall bei Verwaltungsgerichtshof

Dem Landesverwaltungsgericht (LvwG) zufolge sei die Antwortverweigerung zulässig, weil das Rote Kreuz ein Verein ist und demnach nicht dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegt. Der Plattform zufolge müsse die Situation bei einer Institution, „die in so eklatant hohem Maße von öffentlichen Geldern subventioniert wird“, aber anders aussehen: „Aus diesem Grund haben wir gegen die Entscheidung des LVwG einen außerordentlichen Revisionsrekurs beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht“, informiert Neuhold und hofft nun auf eine Beantwortung der Fragen.