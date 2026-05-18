Das „Radln“ ist des Ausflüglers Lust. Und deswegen hat sich der Tourismusverband etwas einfallen lassen. Hunderte Kilometer Radnetz verteilt auf tausende Höhenmeter verbinden nun den Wallfahrtsort Mariazell mit den restlichen Regionen der „Hochsteiermark“.

Die historische Altstadt in Bruck mit dem Kornmesserhaus, die Burg Oberkapfenberg, die Probstei in Aflenz, die Mürzzuschlager Museumswelt und das Münster in Neuberg mit der Glasbläserei. All diese „Hingucker“ haben nun eines gemeinsam: Sie befinden sich auf Teilen des Radpilgerweges in Richtung Mariazell und sind dabei jedenfalls einen Besuch wert.

Stärken und Leuchttürme verbunden

„Das Radfahren entwickelt sich in der gesamten Steiermark äußerst positiv. Die Nachfrage wächst kontinuierlich. Die Touren verbinden alle Höhepunkte der Region für eine neue Zielgruppe“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus.

Bei der Vorstellung kamen die Verantwortlichen ins Schwärmen © TV Hochsteiermark/Ekaterina Paller

In eine ähnliche Kerbe schlägt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Hochsteiermark Ute Gurdet: „Uns ist es gelungen, mit den attraktiven Pilgerradrouten durch die Hochsteiermark nach Mariazell unsere Stärken und Leuchttürme zu verbinden. Die Touren sind ein einmaliges Erlebnis und man befährt die schönsten Gegenden der Hochsteiermark.“

Ausgangspunkte zwischen Bruck und dem Semmering

So verläuft eine Route ab Bruck und Kapfenberg entlang des Seebergradweges R13 nach Turnau, weiter über die Scheiklalm zur Rotsohlalm, von dort zum Niederalpl. Weiter geht es kurz abwärts nach Dobrein und von hier stetig bergan zur Dürrieglalm; über die Schöneben und die Mooshuben erreicht man über den Kreuzberg den Wallfahrtsort Mariazell. Die zweite Route führt von der Pretul, aus der Oststeiermark kommend, nach Langenwang, Krieglach und St. Barbara. Vom Scheibsgraben geht es auf den Pretalsattel und in Turnau wird an der Abzweigung Scheiklalm an Tour eins angedockt.

Ein Überblick über die Strecken und ihre Ausgangspunkte © TV Hochsteiermark

Über den Semmering kommend, führt eine weitere Route über Mürzzuschlag zur Basilika. Über den Mürztalradweg R5 geht es bis nach Mürzsteg. Vorbei an der Sommerresidenz des Bundespräsidenten führt der Weg über den Wasserfall „Totes Weib“ nach Frein an der Mürz. Über den Freinergraben führt der Weg über die Höhenreithalm zur Schöneben. Die vierte Tour kommt aus dem Norden: Über den Traisentalradweg kommt man in der Walster in die Hochsteiermark und über den romantisch gelegenen Hubertussee nach Mariazell.

Der Weg ist das Ziel

Ebenso vielseitig wie die Anreise gestaltet sich auch die Abreise: Für den Rücktransport nach Mürzzuschlag, Kapfenberg oder Bruck steht das Radtaxiunternehmen Schweighofer aus Mariazell zur Verfügung. Für alle, die nicht mit dem eigenen E-Bike anreisen, stehen in Bruck an der Mur, Kindberg, Mürzzuschlag und Spital am Semmering Verleihmöglichkeiten zur Verfügung.

Für diesen Ausblick zahlen sich die zurückgelegten Kilometer und Höhenmeter aus © Roman Königshofer

„Viele kleine Erlebnismomente machen den großen Reiz dieses Radabenteuers aus. Die Pilger sind oft mehrere Tage unterwegs, es erfolgt eine langsame Annäherung an das Ziel bei der man die Spiritualität der Wege mit den Kirchen, Marterln und Pilgersymbolen spürt. Dazu wird die hervorragende Kulinarik – von den Haubenköchen bis zur Almhütte“, erklärt Nino Contini, Vorsitzender der Erlebnisregion Hochsteiermark, den Charme des neuen Angebotes. Mit Unterstützung von Markus Pekoll, MTB-Koordinator des Landes Steiermark, wurde auf den Routen auch für eine übersichtliche und einheitliche Beschilderung sowie die digitale Aufbereitung der Touren gesorgt.

Das Genießen kommt beim Radeln in der Tourismusregion Hochsteiermark auch nicht zu kurz © TV Hochsteiermark/Nicole Seiser

Koordiniert wurde das Projekt ansonsten übrigens von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti von der Wanderagentur WEGES. Sie schwärmen: „Es begeistert uns, dass die neue Radpilgertour nun auch abseits bekannter Straßen verläuft – etwa über alte Bahntrassen und Forstwege.“