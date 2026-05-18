Haben Sie schon einmal von „Office Housework“ gehört? Achtung, nicht zu verwechseln mit „Homeoffice“, obwohl es verdächtig ähnlich klingt und es Parallelen zur Arbeit zuhause gibt. Office Housework (deutsch: Büro-Hausarbeit) ist die Fortsetzung von klassischer Care-Arbeit – nur eben im Büro. Und wenig überraschend sind es auch dort meist die Frauen, die unsichtbare Zusatzarbeit übernehmen.

Während die Folgen ungleich verteilter Care-Arbeit im Privaten mittlerweile zumindest diskutiert werden – von finanzieller Abhängigkeit bis Altersarmut –, bleibt die Dynamik am Arbeitsplatz meist unsichtbar. Dabei zeigt eine aktuelle Studie der WU Wien, dass Frauen im Büro rund doppelt so viel „Office Housework“ übernehmen, wie ihre männlichen Kollegen. Sie räumen Geschirrspüler aus, organisieren Geburtstagsgeschenke oder koordinieren Betriebsausflüge. Sie sorgen selbstverständlich dafür, dass rund ums Arbeiten alles funktioniert.

Eh kein Problem, solange Frauen das freiwillig machen? Leider sehr wohl ein Problem. Denn diese Aufgaben bringen selten Anerkennung oder Karrierevorteile. Anders bei der sogenannten „Office Glamour Work“, auch Zusatzarbeit, aber weitaus prestigeträchtiger. Tätigkeiten, die am Ende die Lorbeeren einheimsen, die die Karriere beschleunigen – am Geschäftsessen teilnehmen, ein Projekt repräsentieren. Und da schließt sich der Teufelskreis der Ungleichverteilung: Während sich Männer die Aufmerksamkeit schnappen, bleibt die soziale Arbeit der Frauen meist unsichtbar und unbelohnt.

Es geht hier übrigens nicht darum, wer schuld an diesen ungleichen Verhältnissen am Arbeitsplatz trägt – vielmehr ist es wesentlich, geschlechtsspezifische Dynamiken dort aufzudecken, wo sie Frauen sonst noch beeinflussen. Die Kümmerfalle kann Frauen schließlich die Karriere kosten.

© KLZ / Matthias Rokos

Anna Majcan ist Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats,