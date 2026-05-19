Pflicht-Event für alle sportlich Aktiven: „Am Samstag, dem 27. Juni, laden wir vom Verein Bärnbach in Bewegung zu unserer traditionellen Laufveranstaltung mit Start beim Schaufelradbagger ein. Willkommen sind wieder alle Altersklassen, wobei Anmeldungen bereits über die Homepage der Stadtgemeinde Bärnbach möglich sind“, lädt Sport- und Kulturstadtrat Andreas Albrecher alle ein, die Leidenschaft für Sport, Gesundheit und Gemeinschaft mitbringen. „Das Startgeld bleibt unverändert, damit möglichst viele mitmachen.“ Mädchen und Buben sind um zehn Euro dabei (Nachnennung zwölf Euro), alle anderen um 15 Euro (Nachnennungen 18 Euro). Für alle, die sich rechtzeitig anmelden, werden wieder attraktive Startersackerl samt Lauf-Shirts vergeben (nicht bei Nachnennungen).

Online-Anmeldung läuft bis 24. Juni

Angeboten werden Kinderläufe mit Strecken von 200 Meter, 500 Meter und 1250 Meter. Wer am Familienlauf teilnehmen möchte, kann 2,9 Kilometer im Laufschritt absolvieren, der Volkslauf, der auch für Gruppen angeboten wird, führt hingegen 7,3 Kilometer durch das ehemalige Bergbaugelände der GKB. Diese Länge müssen auch die Nordic-Walker absolvieren.

Gestartet wird gestaffelt vom 200 Meter Hopsilauf um 10 Uhr bis zum Nordic-Walking um 11.15 Uhr, die Siegerehrung für die Hauptbewerbe ist circa um 12.45 Uhr geplant. Online-Anmeldungen unter www.baernbach.at sind bis 24. Juni möglich, Nachnennungen werden noch am 26. Juni von 16 bis 18 Uhr in der Sporthalle Bärnbach entgegengenommen. Für alle Zaungäste, die zum Anfeuern kommen, gibt es ein attraktives Rahmenprogramm, auch für den Nachwuchs. Außerdem findet eine Verlosung statt.