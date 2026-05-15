Griechenland zählt auch 2026 wieder zu den beliebtesten Reisezielen am Mittelmeer. Urlauber schätzen die landschaftliche Vielfalt, das kulturelle Erbe und die zahlreichen Inseln des Landes. Viele entdecken das Land mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen. Doch Vorsicht: Hellas verschärfte seine Verkehrsregeln deutlich: Verstöße können für Touristen schnell teuer werden.

Wer nach der Fährüberfahrt von Italien in den griechischen Häfen Igoumenitsa oder Patras ankommt, ist meist in Urlaubsstimmung. Dennoch ist besondere Vorsicht geboten: Das Risiko, in Griechenland in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Nur in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Litauen und Lettland ist die Zahl der Verkehrstoten gemessen an der Einwohnerzahl noch höher. Kommt es mit dem eigenen Fahrzeug zu einem Unfall, bleiben Urlauber nicht selten auf einem Teil der Kosten sitzen – selbst dann, wenn sie keine Schuld tragen. Grund dafür ist, dass Schätzungen zufolge rund 500.000 der etwa acht Millionen Fahrzeuge auf griechischen Straßen nicht versichert sind. Automobilclubs empfehlen deshalb eine Zusatzversicherung für die Dauer des Urlaubs.

Als Reaktion auf hohe Unfallzahlen

Als Reaktion auf die hohe Zahl schwerer Unfälle hat Griechenland seine Straßenverkehrsordnung verschärft und die Bußgelder deutlich erhöht. Auch Verstöße, bei denen die Polizei früher oft ein Auge zudrückte, werden inzwischen konsequent verfolgt. Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt wird mit 350 Euro Bußgeld und einem 30-tägigen Fahrverbot geahndet. Touristen sollten beachten, dass viele griechische Mietwagen nicht über eine Freisprechanlage verfügen. Die Polizei darf zwar keinen ausländischen Führerschein dauerhaft entziehen, kann ihn jedoch bei schweren Verstößen vorübergehend einziehen und für die Dauer des Fahrverbots einbehalten. Anschließend wird das Dokument an die ausländischen Behörden zurückgesandt.

Bei Alkoholverstößen drohen Fahrverbote von bis zu zehn Jahren. Die gesetzliche Promillegrenze liegt bei 0,5. Zusätzlich werden Geldstrafen zwischen 350 und 4000 Euro fällig. Wer auf einer griechischen Insel mit Moped, Roller oder Quad unterwegs ist, muss einen Helm tragen. Verstöße kosten 350 Euro. Besonders unangenehm kann Falschparken mit Mietwagen werden. Wer etwa an einem barrierefreien Fußgängerüberweg parkt, riskiert die Stilllegung des Fahrzeugs. Die Polizei zieht in solchen Fällen die Kennzeichen ein, die oft erst nach mehreren Wochen gegen Zahlung eines Bußgelds zurückgegeben werden. Für Urlauber bedeutet das: Sie müssen die Mietwagenkosten auch während der Stilllegung weiterhin tragen.

Strafen nicht ignorieren

Wie in Frankreich, Österreich und Italien gilt auch in Griechenland ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren. Das Verbot umfasst auch E-Zigaretten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 1500 Euro. In Griechenland verhängte Bußgelder sollten keinesfalls ignoriert werden. Offene Forderungen können auch bei uns vollstreckt werden. Zudem arbeitet die EU an Regelungen, nach denen schwere Verkehrsdelikte und Fahrverbote künftig europaweit anerkannt und auch durchgesetzt werden sollen.

Bereits seit 2025 hat das griechische Ministerium für Bürgerschutz seine Verkehrssicherheits-Offensive verstärkt. Diese verschärften Kontrollen zeigen Wirkung: 2025 sank die Zahl der Verkehrstoten in Griechenland im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent – von 665 auf 517. Das war zugleich der niedrigste Stand seit 1963, als die Motorisierung des Landes erst begann.

Kein Pardon auch in Rest-Europa

Nicht nur in Griechenland, sondern auch im Rest Europas drohen bei Verkehrsvergehen deftige Strafen. Besonders streng geahndet werden Fahrten unter Alkoholeinfluss: Wer etwa in Spanien ein Fahrzeug mit 1,2 Promille intus lenkt, dem drohen drei Monate Freiheitsstrafe. Noch rigoroser ist die Rechtslage in Italien: Bei einer Alkoholisierung von mindestens 1,5 Promille wird – sofern Fahrer und Eigentümer identisch sind – auch das Fahrzeug beschlagnahmt. Meist werden ab der 0,5-Promillegrenze hohe Pönalen fällig. 500 Euro aufwärts sind es in Deutschland, Island, Italien, Norwegen, Polen, der Schweiz und in Spanien. In Malta muss man mit einer Geldstrafe ab 1200 Euro rechnen, in Estland und Litauen sind

es 800 Euro oder mehr.

Telefonieren am Steuer – Ablenkung am Steuer ist eine der Hauptursachen für Unfälle – wird ebenfalls teuer: Wer während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, muss mit saftigen Strafen rechnen, warnt man beim ÖAMTC. „So sind in Dänemark 270 Euro, in Italien ab 250 Euro und in Spanien mindestens 200 Euro fällig.“

Beikommen will man europaweit aber natürlich auch den Rasern – besonders rigoros greift man in Italien durch: Übertritt man in Italien das Tempolimit um 20 km/h, werden mindestens 175 Euro fällig. Ist man 50 km/h zu schnell, werden mindestens 545 Euro fällig.