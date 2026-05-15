Aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes wurden an der L33 Kreuzner Straße umfassende Sanierungsarbeiten auf der Windischen Höhe oberhalb der Ortschaft Matschiedl in Angriff genommen. Es zeigten sich dort starke Einzelriss- und Netzrissbildungen, Materialausbrüche, Schlaglochbildung sowie starke, vielfache Setzungen und Verdrückungen im Randbereich. „Diese Sanierung ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir dafür 600.000 Euro bereit“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und ergänzt: „Die Kreuzner Straße ist die einzige direkte Verbindung zwischen dem Unteren Gailtal und dem Unteren Drautal und somit eine wichtige Verbindungsstrecke. Eine Investition wie diese ist deshalb umso wichtiger, denn sie kommt nicht nur der Region, sondern auch der Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort zugute.“

Seit Jahren wird die Straße saniert

Entlang des Baubereichs wird im Zuge der bereits laufenden Bauarbeiten ein rund 1,3 Kilometer langer Abschnitt mit einer Stärke von 30 Zentimetern durchgefräst, abgegradet und schonend verdichtet. Da es in einigen Bereichen jedoch Höhenunterschiede zu den anschließenden Parkflächen, den Hauszufahrten sowie den bestehenden Entwässerungssystemen gibt, ist eine Durchfräsung dort nicht möglich. An diesen Stellen wird daher lediglich die Asphaltdeckschicht abgefräst. Unbefestigte Nebenflächen und Einbindungen zu den Waldzufahrten werden mit Tragschichtmaterial für obere, ungebundene Tragschichten hergestellt. Aufgrund der erfolgenden Höhenzunahme von rund 35 Zentimetern ist das Aus- und Wiedereinbauen der etwa 300 Meter langen Leitschiene auf der Talseite erforderlich. Zudem werden die desolaten Entwässerungsschächte und -querungen sowie die Leistensteine erneuert.

Bereits in den Jahren 2019, 2020 und 2025 wurden zwischen Kreuzen und Matschiedl mehrere Abschnitte der Landesstraße umfassend saniert. Gruber: „Es ist dies nun der vierte Sanierungsabschnitt, den das Straßenbaureferat an der L33 in Angriff nimmt. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren rund vier Millionen Euro in die Straße investiert.“

Ampelregelung bis Mitte Juni

Für die Asphaltierungsarbeiten ist die L33 Kreuzner Straße vom 18. bis 31. Mai vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt während dieser Zeit über Villach oder den Kreuzbergpass. Einsatzfahrzeugen ist auch während der Vollsperrung die Durchfahrt gewährt. Bis zur Gesamtfertigstellung Mitte Juni wird der Verkehr mittels Ampelregelung geführt.