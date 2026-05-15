Die Mitte März gestartete Petition zum Erhalt des Reha-Standortes Aflenz verzeichnet inzwischen mehr als 12.700 Unterstützerinnen und Unterstützer. Auch ehemalige PVA-Funktionäre und Ärzte haben die Pläne der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die eine Zusammenlegung mit der Reha in St. Radegund wälzt, öffentlich kritisiert. Bei einer Demo Ende März äußerten knapp 1500 Menschen ihren Unmut.

„Trotz der einstimmigen Resolution des steiermärkischen Landtags und zahlreicher positiver Signale aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung ignoriert die PVA-Führung bislang jegliche Dialogversuche“, heißt es nun in einer Aussendung des besagten Personenkomitees.

Vorwurf der „taktischen Ignoranz“

Mehrfache Gesprächsangebote sollen dabei unbeantwortet geblieben sein, die PVA sei auf Tauchstation. Viele Betroffene würden zunehmend den Eindruck gewinnen, dass man versucht, die Diskussion durch Schweigen und fehlende Gesprächsbereitschaft auszusitzen, anstatt sich den offenen Fragen und sachlichen Argumenten zu stellen.

Die Politik, aber auch viele besorgte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger gingen schon auf die Straße, um für den Reha-Erhalt zu demonstrieren © KLZ / Eva Pretterhofer

„Selbstverwaltung darf nicht bedeuten, dass einige wenige Funktionäre abgehoben von den Sorgen der Versicherten und Regionen agieren und einen offenen Dialog vermeiden“, hält Peter Redl, Sprecher des Personenkomitees, fest. „Gerade bei einem so wichtigen Gesundheits- und Arbeitsstandort erwarten sich die Menschen Transparenz, Verantwortung und eine ehrliche Gesprächsbereitschaft statt taktischer Ignoranz.“

Peter Redl ist der Sprecher des Personenkomitees, das sich für den Erhalt der Reha in Aflenz einsetzt © KLZ / Eva Pretterhofer

Man fordert deshalb die PVA erneut auf, ihre Gesprächsverweigerung umgehend zu beenden und in einen offenen Austausch über die Zukunft des Standortes einzutreten. Solange, bis das geschieht, werde der Widerstand gegen die Schließung des Rehazentrums Aflenz nicht verstummen.

Austausch zwischen Politik und PVA erfolgte

Von Seiten der PVA war am Freitag kurzfristig keine Stellungnahme zu den Vorwürfen des Personenkomitees zu bekommen. Ende April beschrieb man den Austausch wie folgt: „Der Pensionsversicherung ist bewusst, dass Gesundheitseinrichtungen für eine Region nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung haben. Es ist uns daher wichtig, nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Mitarbeitenden und den Standort Aflenz bestmögliche Lösungen zu finden. Die PV ist daher mit allen Beteiligten, auch politischen Vertreterinnen und Vertretern, weiterhin in einem engen Austausch.“

Ein solcher fand Ende April auch statt. Von steirischer Seite trafen sich dort Max Lercher (SPÖ) und Hannes Amesbauer (FPÖ) mit Sozialministerin Korinna Schumann und PVA-Verantwortlichen, auch der Aflenzer Bürgermeister Hubert Lenger (ÖVP) wurde vorab kontaktiert.

Dabei hat man erfahren, dass bisher nur eine Bedarfsprüfung für einen Ausbau in St. Radegund laufe. „Die PVA-Vertreter haben mehrmals betont, dass die Schließung von Aflenz nur ein mögliches Szenario ist“, ließ Amesbauer wissen und erklärte: „Wir haben klar deponiert, dass wir den Erhalt und im Idealfall den Ausbau von Aflenz wollen.“ Die Atmosphäre beim Zusammentreffen bezeichnete Lercher als „kritisch und sehr konstruktiv“ und fasste zusammen: „Wir wurden gehört.“