Wir müssen einer unbequemen Wahrheit ins Auge schauen. Die Menschheit scheint sich zumindest in manchen Dingen zurückzuentwickeln. Das Recht des Stärkeren zählt wieder mehr als internationale Regeln oder Völkerrecht. Beispiele dafür reichen von Donald Trumps Coup in Venezuela über Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine.

In diesem Zusammenhang ist wohl auch das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking zu sehen. Ging es doch auch um ein Ausloten der beiden Großmächte in der Taiwan-Frage. Glaubt man den amerikanischen Geheimdiensten, will Chinas Präsident bis 2027 bereit sein, die Insel einzunehmen. Gleich zu Beginn des Treffens drohte man – wenn auch diplomatisch verpackt – den USA diesbezüglich.

Allerdings sollte Xi Jinping genau beobachten, wie die imperialen Abenteuer anderer Großmächte verlaufen. Im Iran-Konflikt wird augenscheinlich, wie sehr selbst eine militärische Übermacht nicht automatisch zum Sieg führt. Und auch Putin steckt seit Jahren in einem Krieg fest, den er eigentlich innerhalb weniger Tage gewinnen wollte. Weder als Sieger noch gestärkt trat jemand hervor.