Vieles, womit Ali Smith die „Schöne Neue Welt“ in ihrem jüngsten Roman ausstattet, kommt einem bekannt vor: Überwachungskameras, Online-Kontrolle mittels Messgerät am Handgelenk, Iris-Scans und Sprachpolizei lassen die Leserin sofort an Science-Fiction-Literatur à la George Orwell, Ray Bradbury oder Aldous Huxley denken, auf dessen Kultroman („Brave New World“) die 1962 geborene schottische Autorin in „Gliff“ mehrfach Bezug nimmt. Wie sie das macht, ist mit Wortspielen, Perspektivenwechseln und anderen Unwägbarkeiten ziemlich doppelbödig und herausfordernd – keine leichte Lektüre, aber ein lohnendes Gedankenexperiment. Wer die mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur (2022) ausgezeichnete Autorin von ihrer vielgerühmten Tetralogie her kennt („Herbst“, „Winter“, „Frühling“, „Sommer“), wird überrascht sein.

Die von ihrer Mutter verlassenen Schwestern Bri und Rose sind „Unverifizierbare“, tragen keine der verpflichtenden Smartwatches, die hier „Edukatoren“ heißen und werden von den staatlichen Überwachungs-Truppen rot markiert und verfolgt: „Wir wollen unsere Bildung lieber von was Größerem bekommen als von so was winzig Kleinem, das an ein Handgelenk passt. Und was soll das sein? Ich deute mit beiden Armen auf alles um uns herum. Verstehe ich nicht, sagte er. Na ja, Hiersein, sagte ich. Selbst hier sein.“ Wie Hänsel und Gretel wandern die Schwestern durch den „dunklen Wald“ – Theater, Universitäten und Bibliotheken sind nur noch Ruinen, niemand braucht mehr all das gesammelte Wissen, so wie es auch Max Frisch in seiner Erzählung „Der Mensch erscheint im Holozän“ schildert, auf die Ali Smith ebenfalls namentlich verweist. Schließlich finden die Geschwister Unterschlupf in einem verlassenen Gehöft mit anderen Outlaws; dort wird ein Pferd ihr Gefährte, das Rose „Gliff“ nennt – ein schottisches Dialektwort, das laut Verlag so viel wie Schreckmoment oder kurzer Augenblick heißen soll.