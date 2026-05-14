Rettung, Bergrettung und Feuerwehr standen am Donnerstag in der Gemeinde Liebenfels im Einsatz. Eine Wanderin war am Wasserwanderweg unterwegs, als sie sich plötzlich eine Verletzung an einem Knöchel zuzog. Die Frau konnte in der Folge nicht mehr weitergehen.

Rettung übergeben

„Aufgrund der Lage mitten im Gelände nahe des Wassers war die Patientin für den Rettungsdienst zunächst nicht direkt erreichbar. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr Sörg wurde die Bergung organisiert und durchgeführt“, schreibt die Bergrettung Klagenfurt auf ihrer Facebook-Seite. Die verletzte Frau wurde schließlich dem Roten Kreuz übergeben.