Trübe Aussichten zeigen sich beim Blick auf die Wetterprognose für die Steiermark für die kommenden Tage. Donnerstagnacht sinkt die Schneefallgrenze laut Geosphere Austria auf 1400 bis 1200 Meter, die Temperaturen sinken auf neun bis vier Grad. Die Eisheiligen machen ihrem Namen also alle Ehre.

Der Fenstertag beginnt zunächst vielversprechend mit ein paar Auflockerungen, vor allem im Süden kommt sogar die Sonne ein wenig durch. Im Rest der Steiermark bleibt es aber dicht bewölkt, an der Alpennordseite kann es zudem erneut regnen. Auch der südlichen Steiermark bleibt der Regen nicht erspart, dort kann es dann ab Mittag auch einzelne Gewitter geben. Weiterhin heißt es außerdem warm anziehen, so die Geosphere, denn die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen elf und 15 Grad.

Nach Regen: Wochenende wird wieder milder

Auch das Wochenende wird eher wechselhaft, trockene Phasen und Regen wechseln sich ab. Nur der Süden könnte am Samstag ein paar Sonnenstrahlen abbekommen, am Nachmittag bleibt es dort voraussichtlich trocken. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken erst noch einmal ab, dann sollte auch im Rest der Steiermark eine Trockenphase erleben. Auch am Thermometer geht der Trend nach oben, die Meteorologen prognostizieren Höchstwerte von 13 bis 19 Grad.