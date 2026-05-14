Die Gemeinderatssitzungen in Bad Aussee laufen im Allgemeinen ruhig und geordnet ab. Wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, dann praktisch immer deswegen, weil sich der freiheitliche Fraktionsführer, Stadtrat Reinhold Bauer, mit der ÖVP von Bürgermeister Thomas Schönauer einen politischen Schlagabtausch liefert.

Politische Scharmützel

So auch bei der letzten Gemeinderatssitzung Mitte dieser Woche: Bauer kritisierte gleich zu Beginn, dass er viele Unterlagen zum Tagesordnungspunkt Raumordnung und Ortsentwicklung erst morgens am Tag der Gemeinderatssitzung erhalten habe. Das sei viel zu spät und außerdem laut Gemeindeordnung, die das Aussenden detaillierter Unterlagen spätestens eine Woche vorher vorsehe, „nicht rechtens“.

„Das sind wichtige Entscheidungen, da geht es ja nicht um nichts“, meinte Bauer. Außerdem seien Dringlichkeitsanträge von ihm vom Februar noch nicht beantwortet worden. Martina Reischauer (ÖVP) und Cordula Gierlinger (ÖVP) warfen Bauer daraufhin vor, nicht an Ausschusssitzungen teilzunehmen. Hier seien auch die Dringlichkeitsanträge behandelt worden. Er sei in letzter Zeit viel auswärts gewesen, antwortete Bauer. Wenn möglich, habe aber eine Vertretung geschickt.

Neue Projekte und Planungsänderungen

Im Tagesordnungspunkt 5, der Raumordnung und Ortsentwicklung betraf, ging es tatsächlich um wichtige Weichenstellungen in der Gemeinde: So um einen Teilbebauungsplan für den Neubau einer Ordination für Innere Medizin von Dr. Roland Fitz nordöstlich des Billa-Standortes an der Bundesstraße. Man habe die Gemeinderatssitzung um eine Woche vorgezogen, weil das für Fördercalls in diesem Fall wichtig gewesen sei, erklärte Stadtamtsdirektor Rudi Gasperl. Auch deswegen seien die Unterlagen spät fertig worden. Gasperl: „Der Personalstand in der Ordination für Innere Medizin soll dann bei so 14 liegen.“

Ordination für Innere Medizin, Narzissen Vital Resort, Wasnerin

Bei der Beschlussfassung gab es einhellige Zustimmung, nur die beiden FPÖ-Mandatare Reinhold Bauer und Christian Simetsberger enthielten sich der Stimme. Plötzlich wurde es emotional. „Mich reißt es jetzt. Wir haben das Spital verloren und die FPÖ stimmt gegen ein privates Projekt“, sagte Gemeinderat Christian Schiffner (ÖVP). „Ich war mit meiner Tochter diese Woche im Spital. Wir verstoßen hier gegen Rechtsvorschriften“, entgegnete Reinhold Bauer mit dem Hinweis auf die seiner Meinung nach zu spät ausgesandten Unterlagen.

Beim selben Tagesordnungspunkt wurden auch eine von den Eigentümern gewünschte Änderung des Teilbebauungsplans für das Narzissen Vital Resort und eine beantragte Flächenwidmungsplan-Änderung für das Hotel „Die Wasnerin“ behandelt. Beim Narzissen Vital Resort geht es im Wesentlichen um die Ermöglichung einer baulichen Erweiterung nach Westen und Süden. Dabei sollen auch, beispielsweise durch die angedachte Errichtung eines Badteiches mit Gastronomie, neue Wasserflächen geschaffen werden. Geplant ist zudem ein Gebäude mit gemischter Nutzung für Personalwohnungen und Lager. Kommt eine Erweiterung der Hotelgebäude durch die Umsetzung von Block 3 und 4, sollen die neuen Parkplätze nun im Norden statt im Süden angeordnet werden, um die Aussicht nicht zu stören.

Erhalt von Loipe und Wanderweg für Gemeinde wichtig

Wichtig war dem Gemeinderat die Erhaltung öffentlicher Infrastruktur. Die Loipe und der Winterwanderweg müssten weiterhin durch das Areal führen. „Sonst ist die Loipe tot, du müsstest fliegen“, sagte Christian Schiffner. Bezüglich der „Wasnerin“ präsentierte Rudi Gasperl Pläne über eine angestrebte bauliche Erweiterung und kleine Chalets in Richtung Golfplatzrestaurant. Auch hier: Der Bestand des durch das Areal führenden Wanderweges soll nicht gefährdet werden.

Interessant war der von Christian Schiffner gezeigte Wirtschaftsvergleich der vier Gemeinden im Steirischen Salzkammergut ebenso wie die Kreditaufnahme für Wasserversorgungsanlagen: Hier kamen bei knappen Unterschieden ansässige Banken wegen ihrer Kommunalsteuerleistung zum Zug. Gewählt wurden variable Zinsen. Die Angebote für Fixzinzen begannen teilweise bei 3,28 Prozent.