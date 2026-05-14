Im Jahr 1850, ganz knapp bevor Giuseppe Verdi mit seiner „Trilogia populare“ aus „Rigoletto“, „Trovatore“ und „Traviata“ zum Sprung auf den Olymp der italienischen Opernkomponisten ansetzte, schrieb er „Stiffelio“. Eine zu Unrecht sehr selten gespielte Oper (die österreichische Erstaufführung erfolgte erst 1994 an der Grazer Oper!), die zu den stärkeren Opern seiner Frühphase gehört. Trotz der großartigen dramatischen Anlage und der Überfülle an Ideen, war „Stiffelio“ wegen seiner merkwürdigen Handlung um einen Priester und eine Ehebrecherin ein Stiefkind.

Vasily Barkhatov verlegt die Handlung in eine Gemeinde der Amischen. Der Priester Stiffelio ist in Wahrheit ein erfolgreicher Musiker (vermutlich Jazz-Trompeter), der vor der Mafia geflohen ist und bei den Amischen untertaucht. Darüber belehrt das Video zur Ouvertüre. Die Verlegung ist ein Kunstgriff, mit dem das heute fast Unbegreifliche plausibel gemacht werden soll. Verdis Figuren sind in ein unnachgiebiges moralisches Korsett eingezwängt, in dem ein Ehebruch die Disruption ganzer Gemeinschaften herbeiführen kann und wo Scheidung noch ein Skandal ist, der den sozialen Tod bedeutet.

Der Versuch bleibt zwiespältig, weil die heißblütigen Operncharaktere so gar nicht zur Friedfertigkeit der lammfrommen Amischen passen wollen: In einer Gemeinschaft, die auf Gewaltlosigkeit und Vergebung beruht, würden die Personen vielleicht nicht vor Rachedurst übergehen wie Stankar, der Vater der Ehebrecherin. Der Bariton Franco Vassallo krönt ein Ensemble, das aus groß dimensionierten, belastbaren Stimmen besteht. Gerade in seiner Arie zeigt Vassallo mit einigen schönen Legati, dass man Verdi nicht nur mit Stimmbändern, sondern mit dem Herzen singt.

Luciano Ganci hat einen durchschlagskräftigen, höhensicheren Zwischenfachtenor mit ordentlich „Squillo“, aber er tendiert zur Einförmigkeit in der Darstellung, die Lina von Joyce El-Khoury klingt im dramatischen schnell ein wenig angestrengt, während Alessio Cacciamani den Jorg mit dunklem Bass orgelt. Weil Jérémie Rhorer am Pult des RSO Wien sein Ensemble nicht in Zaum hält, sondern auch ordentlich draufhaut, entsteht letztlich ein Eindruck des Grobkörnigen. Zu wenige Zwischentöne, zu wenig Spannungsaufbau: Verdis Rarität lässt einen irgendwie kalt.