20.000 Autofans aus 36 Ländern werden zur XS-Carnight am verlängerten Wochenende in Kärnten erwartet. Und weil die Wetterprognosen für die kommenden Tage nicht gerade rosig sind, scheinen viele den Mittwoch ausnutzen zu wollen. Unzählige Tuningfans stürmen Mittwochabend den Faaker See, von einem regelrechten „Verkehrszusammenbruch“ ist die Rede.

Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt auf Nachfrage, dass aktuell extrem viel los ist. Die Autos stauen sich in Richtung Camping Arneitz. „Es geht nur sehr schleppend voran, wenn überhaupt“, so die Polizei. Der Stau reichte am Abend bis zum Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt St. Niklas zurück.