Sie ist für Sachlichkeit bekannt. Dass sie stets entlang der Fakten argumentiert, zählt zu den Stärken von Lidija Krienzer-Radojevic – gerade auch im anhaltenden Ringen um die von Sparmaßnahmen bedrohte Kulturförderung in der Steiermark. Mittlerweile aber ist auch der Geschäftsführerin der IG Kultur Steiermark die Beklemmung über die aktuelle Lage anzumerken. Aus ihrer Befürchtung, „dass ein schleichender Zerfall der steirischen Kulturlandschaft bereits im Gange ist“, ist diese Beklemmung ebenso herauszuhören wie aus ihrer Beobachtung ebendieser Landschaft: Immer mehr der jungen Kulturträger, „insbesondere junge, die noch keinen festen Platz in der Szene gefunden haben – blicken nach Wien, ins Ausland oder planen sogar einen Berufswechsel“, stellt Krienzer-Radojevic fest.

Lidija Krienzer-Radojevic, Geschäftsführerin der IG Kultur Steiermark © Martin Huber

Eine solche Ausdünnung des Kulturbetriebs gerade unter den Jungen wäre fatal. Andererseits: Gründe haben sie mehr als genug. Erst unlängst musste Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) öffentlich konzedieren, dass das für 2026 geplante Kulturförderbudget von 12,5 Millionen Euro aufgrund angeordneter Umverteilungen und Mindereinnahmen auf 9 Millionen gesunken ist. Die Gelder für Projektförderungen sind wie berichtet dramatisch geschrumpft: Ein Förder-Call im März war mit 70.000 Euro dotiert, der zweite im April mit 200.000 – zum Vergleich: Noch im November 2025 wurden 1,5 Millionen bereitgestellt. Und nach wie vor ist völlig unklar, ob und wie die von der Landesregierung geplante Streichung der ORF-Landesabgabe für Kultur- (22,5 Millionen Euro) und Sportförderung (7,5 Millionen) kompensiert werden soll.

„Keine Aussage zu einzelnen Budgetposten“

Jüngst beantwortete Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) eine entsprechende Petition der Aktionsplattform #kulturlandretten mit der Bekräftigung, die Abgabe werde jedenfalls abgeschafft: „Wie die künftige zur Verfügungstellung der Mittel der Förderungen im Bereich von Sport, Kunst und Kultur ab 2027 konkret ausgestaltet wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden“, so Kunasek. Gemeinsam mit Kornhäusl entgegnete er einer Landtagsanfrage der KPÖ zur Sicherstellung der Kulturförderung mit dem Hinweis, für das Jahr 2027 liege noch kein Budgetentwurf vor „bzw. haben die Verhandlungen zum Budget 2027 noch nicht begonnen, weshalb keine Aussage zu einzelnen Budgetposten getroffen werden kann.“

Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) © Land Steiermark

Wie es weitergeht, ist also völlig unklar. Immerhin aber ist in dem Schreiben von der „möglichen“ Abschaffung der Abgabe die Rede. Ein kleiner Lichtblick für die Szene, die derzeit darauf drängt, das Ende der Landesabgabe wenigstens so lange zu verschieben, bis sich das Land finanziell stabilisiert hat. Ansonsten, fürchtet Krienzer-Radojevic, stehe im steirischen Kulturleben „am Ende vielleicht nur noch Langeweile und Verblödung“ bevor, zumal die „abnehmende Vielfalt“ auch von anderer Seite nicht abgefangen werden wird: Auch in der Stadt Graz oder auf Bundesebene etwa wird derzeit zuungunsten der Kunst- und Kulturproduktion rigoros gespart.