Und langsam wochs ma zamm! So lautet nicht der Titel und Refrain eines wunderbaren Lieds von Wolfgang Ambros, das dürfte auch das Motto der Europäischen Union sein. Mit dem kleinen, aber nicht unwesentlichen Unterschied, dass bei der Ambros‘schen Liebeserklärung schon der Weg das Ziel ist. Für die 26 Mitgliedstaaten gilt dagegen, was der Liedermacher so formulierte: „Wir machn zwar meistens dasselbe, doch selten nur denk ma des Gleiche“.

Diese Verse kommen einem in den Sinn, wenn die EU-Kommission nun erklärt, sie wolle das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Online-Ticketplattformen sollen verpflichtet werden, Angebote neutral und transparent darzustellen; Unternehmen müssen ihre Tickets Online-Plattformen zur Verfügung stellen, die diese verkaufen möchten; vor allem aber müssen sie Fahrscheine für Strecken anbieten, die von anderen Betreibern bespielt werden.

Die Bahn ist zu teuer, um kompliziert zu sein

Mit dieser Initiative rennt Brüssel mit Sicherheit offene Türen ein bei jenen Millionen Reisenden, die sich selbst nicht nur als Beförderungsobjekt in den Händen höherer Mächte betrachten, sondern als Kundinnen und Kunden von Dienstleistungsunternehmen, die – das kommt noch dazu – mit Milliardenbeträgen an Steuergeldern gesponsert werden.

Die Realität schaut derzeit noch anders: Tatsächlich können sich Buchungen von Zugreisen mit mehreren Etappen und Tickets verschiedener Bahnbetreiber als kompliziert erweisen – und das ist mitunter sogar noch eine Untertreibung. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Es gibt weder ein einheitliches Buchungssystem, weil die mittlerweile zahlreichen Bahnunternehmen keinen Anreiz haben, ein solches zu schaffen. Und schon gar nicht gibt es so etwas wie Preistransparenz und Vergleichbarkeit. Die Digitalisierung hat es für viele nicht nur nicht einfacher, sondern sogar noch komplizierter gemacht.

Europa muss sich nützlich machen

Warum Behörden, Politik und Unternehmen so lange so untätig waren, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und dies umso weniger, wenn man berücksichtigt, dass so viel öffentliches Geld in die Hand genommen wird, um mit immer mehr leistungsstarken Hochgeschwindigkeitsstrecken quer durch den Kontinent möglichst viele Menschen zum Umstieg vom Auto oder Flugzeug auf die Bahn zu bringen. Und das staufrei, klimafreundlich und – hoffentlich! – zeitschonend, weil die Züge halbwegs verlässlich und noch dazu in den Herzen der Städte ankommen und wegfahren.

Die Nationalstaaten sind eine unverbrüchliche Realität, was die reale Machtverteilung in der EU angeht, vor allem aber auch als Identitätsanker für die Menschen. Das setzt die Brüsseler Verwaltungs- und Gestaltungsmaschine unter Rechtfertigungsdruck in Sachen Alltagsrelevanz. Die Union muss das Leben ihrer Bürger einfacher, sicherer und möglichst auch wohlhabender machen. Das geht es ums große Ganze wie um viele kleine Details. Das Bahnfahren in der EU zu vereinfachen, passt in dieses Anforderungsprofil. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Auf dass die Kunden endlich Könige werden.