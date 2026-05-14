Mit einem Sieg gegen Austria Salzburg am vergangenen Freitag hätte Austria Lustenau den Aufstieg in die Bundesliga bereits fixieren können. Durch das 2:2 kommt es heute (17 Uhr, ORF Sport+ live) zum Fernduell gegen den SKN St. Pölten darum, den letzten Schritt zu machen. Einen Punkt Vorsprung haben die Vorarlberger, die also gegen Amstetten gewinnen müssen, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu fixieren. „Ich bin völlig überzeugt, dass wir das rüberbringen. Da fährt der Zug drüber. Wir sind die bessere Mannschaft und der größere Verein. Wir haben von vorne bis hinten die bessere Mannschaft. Es kann nur einen Aufsteiger geben und das können nur wir sein“, gab sich Lustenau-Goalie Domenik Schierl selbstsicher. Für die Vorarlberger wäre es nach zwei Jahren in der Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Bundesliga, von 2022 bis 2024 waren die Lustenauer zuletzt im Oberhaus aktiv.

Noch etwas länger her ist der bisher letzte Bundesliga-Auftritt des SKN St. Pölten, die Niederösterreicher stiegen 2021 aus der Liga ab. Die „Wölfe“ müssen aber gegen Wels gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher des Konkurrenten aus Vorarlberg hoffen. „Erst nach dem Schlusspfiff ist das Ergebnis in Lustenau für uns Thema. Wenn es am Ende reichen sollte, dann ist das aber natürlich wunderbar“, sagte Trainer Cem Sekerlioglu. Kapfenberg ist zum Saisonabschluss bei den Young Violets zu Gast, Sturm II empfängt Rapid II.