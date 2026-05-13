Mit einer neuen Modultechnologie startet die St. Veiter Firma Sonnenkraft durch. Die Entwicklung des Photovoltaik-Produzenten erzielt eine höhere Energieausbeute und hat ein neues, homogenes Aussehen, das für Spezialanfertigungen sowie die Integration in Dächer und Fassaden besonders gut geeignet ist. Doch die Innovation des Kärntner Photovoltaik-Produzenten ist nicht der einzige Grund zur Freude. Denn nach herausfordernden Zeiten und einem Nachfrage-Knick zieht ein neues Hoch auf. „Wir sehen, dass sich der Gesamtmarkt gut entwickelt und die Installationen wieder deutlich zunehmen“, sagt Reinhard Pasterk, Technischer Geschäftsführer von Sonnenkraft.

Befeuert wird die Nachfrage nach Photovoltaik von den durch den Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Energiepreisen. „Bei vielen Kunden ist der Wunsch groß, sich von den Preisen unabhängig zu machen und auch energieautark zu werden“, sagt Pasterk. Vor allem auch die hohen Spritpreise führen bei vielen zum Umdenken und machen E-Mobilität attraktiver.

Etliche, die bereits PV-Anlagen haben, rüsten aktuell nach und investieren in Speicher. Sonnenkraft verzeichnet diese Entwicklung sowohl bei den Privathaushalten als auch im Gewerbebereich. „Es gibt praktisch keine Neuinstallation ohne Speicher“, sagt der Sonnenkraft-Chef.

Reinhard Pasterk, Technischer Geschäftsführer von Sonnenkraft © IV/Bauer

In beiden Produktionswerken steuert Sonnenkraft mit seinen 160 Mitarbeitern auf die Hauptsaison zu, denn PV ist ein durchaus saisonales Produkt. „Wir reagieren in der Produktion von Woche zu Woche auf die Nachfrage“, sagt Pasterk.

Krise durchgetaucht

Die kalte Dusche nach dem PV-Boom steckt vielen Branchenvertretern noch in den Knochen. Zumal etliche Produzenten in Europa aufgrund der Schwemme von Billig-PV-Modulen aus Asien sogar Insolvenz anmelden und in Folge zusperren mussten. „Sonnenkraft hat es geschafft, durch die Krise zu tauchen, weil wir neben den Standardmodulen in einer Nische tätig sind, die für chinesische Produzenten nicht interessant ist. Wir machen Spezialanfertigungen und gebäudeintegrierte PV-Module, die statt Dachziegel, in der Fassade, auf Balkonen und in Carports eingesetzt werden“, sagt Pasterk. Darüber hinaus sei auch das Geschäftsfeld Solarthermie nach wie vor wichtig.

Positiv beurteilt er neue Förderrichtlinien in Österreich und Europa, die an heimische Produkte gebunden sind, denn: „Wir müssen aufhören, die Chinesen zu fördern.“ Denn es sei wichtig, die Produktion und damit Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze in Europa zu halten.