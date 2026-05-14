Für Marius Borg Høiby (29) hat sich das Leben innerhalb weniger Monate komplett verändert. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit sitzt weiterhin im Osloer Gefängnis in Untersuchungshaft, abgeschirmt von anderen Insassen und unter enormem psychischen Druck.

In der Hierarchie ganz unten

Wie das Magazin „Gala“ berichtet, lebt der 29-Jährige derzeit nahezu isoliert. Wegen der schweren Vorwürfe gegen ihn werde er zu seinem eigenen Schutz von anderen Häftlingen getrennt. In der Hierarchie steht er ganz unten: „Vergewaltigung ist das Schlimmste, wofür man einsitzen kann“, sagte Høiby laut Bericht selbst vor Gericht. Die Angst vor Übergriffen durch Mitgefangene sei zu einem ständigen Begleiter geworden. Ein Antrag auf Fußfessel und Hausarrest wurde abgelehnt.

Sein Anwalt René Ibsen erklärte, sein Mandant befinde sich in einem „Ausnahmezustand“. Besonders die Isolation mache ihm schwer zu schaffen. Smartphones und Computer seien verboten, der Alltag bestehe aus Warten und wenigen Kontakten zur Außenwelt. Dennoch verhalte sich Høiby gegenüber den Gefängnismitarbeitern laut norwegischen Medien „korrekt“.

40 Anklagepunkte

Die Staatsanwaltschaft wirft Marius Borg Høiby unter anderem vier Vergewaltigungen, Gewalt in Beziehungen, Körperverletzung sowie Drogendelikte vor. Insgesamt umfasst die Anklageschrift fast 40 Punkte. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2018 zurück. Mehrere Frauen schilderten vor Gericht schwere psychische und körperliche Übergriffe.

Høiby bestreitet die schwersten Anschuldigungen. Vor Gericht sagte er teilweise aus, er könne sich an viele Situationen „nicht erinnern“. In einigen Fällen räumte er jedoch Drogenprobleme und aggressives Verhalten ein. Laut ORF erklärte er bereits früher, er habe unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gehandelt und kämpfe seit Jahren mit psychischen Problemen.

Öffentlichkeit höchst interessiert

Die norwegische Öffentlichkeit verfolgt den Prozess mit enormem Interesse. Schließlich handelt es sich bei Marius Borg Høiby zwar nicht um einen Prinzen mit offiziellem Titel, dennoch wuchs er im Umfeld des norwegischen Königshauses auf. Er lebte gemeinsam mit seiner Mutter Mette-Marit, seinem Stiefvater Haakon von Norwegen sowie seinen Halbgeschwistern auf Gut Skaugum.

Für das norwegische Königshaus ist der Prozess zu einer schweren Belastung geworden. Kronprinz Haakon erklärte öffentlich, man werde sich nicht zum Verfahren äußern, verfolge aber alles sehr genau. Der 29-Jährige wird medizinisch betreut und bekommt regelmäßig Besuch von seiner Mutter Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52). Laut „Gala“ könne selbst die Unterstützung seiner Familie den psychischen Druck derzeit kaum lindern.

Sieben Jahre Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert inzwischen sieben Jahre und sieben Monate Haft. Staatsanwalt Sturla Henriksbø sagte im Prozess: „Marius Borg Høiby ist kein Monster“, betonte aber zugleich, die mutmaßlichen Opfer hätten glaubwürdig ausgesagt. Über das Urteil soll am 15. Juni entschieden werden.