Mit vollem Einsatz und großer Begeisterung nahmen die Kinder der Volksschule Schönegg am AUVA-Radworkshop teil. Die VS Schönegg wurde aus mehr als 460 Bewerbern ausgewählt und setzte mit diesem Programm ein starkes Zeichen für Radfahrsicherheit und die Freude auf zwei Rädern. Finanziert wurde der Workshop von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Nach einem Check von Rad und Helm ging es in den Übungsparcours, bei dem Koordination, Geschicklichkeit und Gleichgewicht gefragt waren. Wippe, Schneckenrennen, Bremsstationen und Engstellen warteten unter anderem auf die Volksschüler. Mit Witz und Freude wurde der Workshop von Max Karner geleitet. Ziel der Initiative ist es, Kinder und Eltern dabei zu unterstützen, sattelfest und sicher durch das Leben zu radeln.