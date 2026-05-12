Für Kevin Warsh ist der Weg an die Spitze der US-Notenbank Fed nun endgültig frei. Der Senat bestätigte den Juristen und Finanzexperten am Dienstag mit 51 zu 45 Stimmen zunächst für eine 14-jährige Amtszeit als Fed-Gouverneur. Zugleich leitete die Kongresskammer das Verfahren für seine Ernennung zum neuen Notenbankchef ein.

Darüber könnte am Mittwoch abschließend abgestimmt werden. Warsh soll auf Jerome Powell folgen, dessen vierjährige Amtszeit als Fed-Vorsitzender am Freitag endet.

Der designierte Notenbankchef hat einen Kurswechsel der Federal Reserve angekündigt: Er strebt eine engere Abstimmung mit der Regierung von Präsident Donald Trump an und will die Bilanz der Notenbank verkleinern.

Will wegen US-Präsident Trump auch nach seiner Zeit als Vorsitzender noch länger im Fed-Vorstand bleiben: Jerome Powell © AFP/Kent Nishimura

Trump will Einfluss auf Fed

Der Führungswechsel fällt in eine Phase, in der die politische Unabhängigkeit der Notenbank auf die Probe gestellt wird. Trump fordert vehement Zinssenkungen und versucht auf beispiellose Weise, Einfluss auf die Fed zu gewinnen. Dazu gehören der Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, sowie eine inzwischen eingestellte Untersuchung des Justizministeriums gegen Powell.

Als Reaktion auf diese juristischen Angriffe plant Powell den ungewöhnlichen Schritt, auch nach dem Ende seines Vorsitzes als regulärer Gouverneur im Führungsgremium der Fed zu verbleiben. Erschwert wird der geldpolitische Kurs derzeit durch die Folgen des Iran-Krieges: Gestiegene Ölpreise treiben die Inflation an.

Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 3,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate noch bei 3,3 Prozent gelegen.