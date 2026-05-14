Sein Stich kommt meist unerwartet und verursacht bei den Betroffenen starke Schmerzen. Das Petermännchen, ein unscheinbarer Fisch, hat schon so manchen Urlaubenden den Strandurlaub vermiest. Die kleinen Tiere leben unter Wasser, versteckt im Sand, meist lugt nur der Stachel aus dem Boden. „Dadurch sind die Tiere beinahe unsichtbar und man tritt sehr leicht hinauf“, weiß Mélanie Hall vom Institut für Chemie an der Uni Graz.

Doch warum ist der Stich der Tiere so schmerzhaft? „Ähnlich wie bei Gelsen gelangen durch den Stich des Petermännchens Proteine, also Eiweiße, in die Haut und lösen eine allergische Reaktion aus“, so die Expertin. Mit dem Unterschied, dass die Proteine, die das Petermännchen freisetzt, bereits als Toxin gelten. „Das ist auch der Grund für die starke Schmerzreaktion des Körpers.“ Tödlich ist der Stich eines Petermännchens aber grundsätzlich nicht, beruhigt die Forscherin. Bei Allergikern und Kindern sei aber Vorsicht geboten.

Nach Stich: Heißwasserbad gegen Schmerzen

Schwellungen und Rötungen können zusätzlich zum Schmerz nach einem Stich noch entstehen. Im schlimmsten Fall spüren Gestochene ihren Fuß kurzzeitig nicht mehr. „Die Reaktion ist sehr lokal“, so Hall. Vor allem an Stränden an der Atlantikküste, an der Ost- und Nordsee ist der Fisch sehr verbreitet. Hall weiß, wovon sie spricht. Sie kommt ursprünglich aus der Bretagne, die Fische gehören dort zum Alltag. „An dem Strand in der Nähe meiner Familie wird regelmäßig jemand gestochen.“ Doch auch im Mittelmeer tritt der Fisch inzwischen regelmäßig auf.

Nach einem Stich verspricht Hitze eine Linderung der Beschwerden, so Hall. Hitzestifte, die bei Gelsenstichen angewendet werden, seien aber ungeeignet, so Hall. „Dafür ist der betroffene Bereich dann meist zu groß.“ Aus diesem Grund helfe ein Heißwasserbad, um die Proteine im Stich zu zersetzen. 40 bis 45 Grad muss das Wasser heiß sein, um Wirkung zu haben. An vielen Stränden sind Bademeister und Rotkreuzstationen bereits ausgestattet, um schnell Abhilfe zu leisten. „Die Devise ist nämlich: Je schneller gehandelt wird, desto besser. Sonst lassen sich die Proteine nicht mehr gut zersetzen.“

Badeschuhe als effizientestes Mittel

Der Schmerz werde dennoch länger andauern als die Beschwerden bei einem herkömmlichen Insektenstich, so die Expertin. „Weil die Toxine in den Proteinen viel stärker sind.“ Das effizienteste Mittel gegen einen Stich durch das Petermännchen seien klassische Badeschuhe. „Vor allem bei Kindern würde ich das empfehlen.“