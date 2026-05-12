Erleben Sie das Ausseerland mit seinen glasklaren Seen, beeindruckender Natur und gelebter Tradition von seiner schönsten Seite!
Highlights
- Ca. 30-minütige gemütliche Wanderung zum idyllischen Toplitzsee
- Fakultative Plättenfahrt über den Toplitzsee inklusive Besuch des versteckten Kammersees (vorab buchbar)
- Optional entspannte Schifffahrt am Grundlsee ab Gößl (vorab buchbar)
- Einkehrmöglichkeiten: Urige Fischerhütte am Toplitzsee
- Nachmittags Aufenthalt im charmanten Bad Aussee
- Möglichkeiten in Bad Aussee: Besuch des Kammerhof Museums, Einkauf eines originalen Ausseer Dirndls in traditionellen Werkstätten
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- Programm laut Reiseverlauf (exkl. Schifffahrt Grundlsee um 12,30 Euro und Plättenfahrt am Toplitzsee um 12,30 Euro – beides vorab buchbar)
- RETTER Reiseleitung
Termin & Preis
Termin: 2. Juni 2026
Preis: 75 Euro pro Person
Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.
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