Erleben Sie das Ausseerland mit seinen glasklaren Seen, beeindruckender Natur und gelebter Tradition von seiner schönsten Seite!

Highlights

Ca. 30-minütige gemütliche Wanderung zum idyllischen Toplitzsee

Fakultative Plättenfahrt über den Toplitzsee inklusive Besuch des versteckten Kammersees (vorab buchbar)

Optional entspannte Schifffahrt am Grundlsee ab Gößl (vorab buchbar)

Einkehrmöglichkeiten: Urige Fischerhütte am Toplitzsee

Nachmittags Aufenthalt im charmanten Bad Aussee

Möglichkeiten in Bad Aussee: Besuch des Kammerhof Museums, Einkauf eines originalen Ausseer Dirndls in traditionellen Werkstätten

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Programm laut Reiseverlauf (exkl. Schifffahrt Grundlsee um 12,30 Euro und Plättenfahrt am Toplitzsee um 12,30 Euro – beides vorab buchbar)

RETTER Reiseleitung

Termin & Preis

Termin: 2. Juni 2026



Preis: 75 Euro pro Person

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

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