Nach ihrem folgenreichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina geht es mit der Genesung von Lindsey Vonn weiter bergauf. So präsentierte sich der Skistar bei der Met Gala in New York den Fotografen erstmals (wenn auch nur kurzfristig) ohne Krücken. Aber auch in Sachen Liebesleben scheint im Leben der Amerikanerin wieder die Sonne zu scheinen. So soll sich laut dem in diesen Belangen stets gut informierten „People-Magazin“ zwischen Vonn und ihrem Skifahrer-Kollegen Matthieu Bailet etwas anbahnen.

Ein erstes gemeinsames Foto mit dem Franzosen, dessen bestes Ergebnis im Gesamtweltcup 2020/21 ein 28. Platz war, soll es bereits geben – es wurde hinter der Bühne des Broadway-Musicals „The Outsiders“ geschossen. Und auch auf den sozialen Kanälen gibt es erste Anzeichen einer Liebelei, kommentierte Vonn doch einen Instagram-Post des 30-Jährigen, wo er sich oberkörperfrei präsentiert, mit einem Augen-Emoji und likte das Foto.

Ihre letzte Beziehung beendete Vonn 2025, als sie sich von Geschäftsmann Diego Osorio trennte. Zuvor war Vonn unter anderem mit NHL-Star P.K. Subban verlobt, mit NFL-Coach Kenan Smith liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods zusammen. Auch ihre Ehe mit ihrem früheren Trainer Thomas Vonn war gescheitert.