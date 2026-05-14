Vor der kroatischen Hafenstadt Pula, der Hauptstadt der Urlauberregion Istrien, liegen zahlreiche Kriegsrelikte im Meer. Entdeckt wurden diese bei Arbeiten am so genannten Wellenbrecher, der den Naturhafen der Stadt zwischen der Halbinsel Muzil mit dem Kap Kumpar, dem Kap Stoja und dem Festland vor Wellen schützt.

Wie Kristijan Antic in seinem Blog berichtet, befinden sich dort zwei Fliegerbomben, 160 Artilleriegranaten, zahlreiche Patronen sowie Zünder für Artilleriegeschosse auf dem Meeresgrund. In den kommenden beiden Wochen werden die Kriegsrelikte von Spezialtauchern geborgen und von Sprengstoffexperten kontrolliert entschärft werden. Dadurch kann es in der Gegend zu Detonationen kommen, informierten die Behörden. Während der Bergung gilt ein striktes Verbot, sich dem Gebiet rund um den Wellenbrecher zu nähern. Anschließend werden die Kriegsrelikte zum militärischen Übungsgelände Marlera gebracht, um diese zu vernichten.

Beim Wellenbrecher handelt es sich um ein Bauwerk aus den Jahren 1910 bis 1918, als Pula zu Österreich-Ungarn gehörte und der Hauptkriegshafen der österreichischen Marine war. Der Wellenbrecher verengte die natürliche Einfahrt zum Hafen auf nur 400 Meter, um sich besser gegen feindliche Schiffe verteidigen zu können. Dieses Bauwerk, das damals zu den größten Bauprojekten im Mittelmeer zählte, bietet aber auch der Stadt Schutz vor großen Wellen.

Sanierung um 26,9 Millionen Euro

Daher wird der Wellenbrecher, im Kroatischen Pulski lukobran genannt, in den kommenden Monaten umfassend saniert. Laut Kristijan Antic wird der 1200 Meter lange Wellenbrecher massiv verstärkt. Zudem wird eine 146 Meter lange Lücke, die bisher zur Durchfahrt von Schiffen gedacht war, geschlossen, da dies den Schutz vor Wellen noch verbessert. Insgesamt kostet das Projekt, das zu 85 Prozent von der EU gefördert wird, rund 26,9 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für 2027 geplant.