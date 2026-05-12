MiA. zählen seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den spannendsten und mitreißendsten Live- Bands im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Energie, Haltung und Gefühl haben sie sich mit Songs wie „Tanz der Moleküle“, „Hungriges Herz“, „Fallschirm“ oder „Kopfüber“ längst einen festen Platz in den Playlists vieler Fans erspielt. Dabei erfinden sich die Berliner immer wieder neu, schlagen kreative Haken und überraschen mit frischen Ideen, ohne dabei ihre besondere Nähe zum Publikum zu verlieren.

Mit dem Soloalbum „Dafür oder Dagegen“ von Frontfrau Mieze Katz wurde die MiA. Geschichte zuletzt um ein spannendes Kapitel erweitert. Was bereits auf der erfolgreichen „Hellsehen“-Tour 2024 als gelungene Verbindung aus Solo-Repertoire und beliebten MiA.-Klassikern gefeiert wurde, wächst auf der „MiA. Live 2026“-Tour zu einem großen gemeinsamen Spektakel heran – mit neuen Songs, beliebten Hits und der gewohnt mitreißenden Bühnenpräsenz der Band. Am 6. Juni machen MiA. im Klagenfurter Burghof Station und versprechen einen Konzertabend voller Euphorie, Emotionen und echter Live-Magie.