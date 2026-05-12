Der Fahrradhersteller CUBE hat einen Rückruf für seine Hybrid-E-Bikes des Modelljahres 2026 gestartet. Betroffen sind Modelle mit ACID Carbon Hybrid Kurbelarmen, die vor dem 8. Mai 2026 ausgeliefert worden sein sollen. Wer ein solches Fahrrad besitzt, soll es sofort abstellen und bis zur Überprüfung nicht weiter nutzen, denn es besteht Sturzgefahr.

Stürze und Verletzungen

Der Rückruf betrifft M odelle aus den Serien Stereo Hybrid, Reaction Hybrid, AMS Hybrid, Kathmandu Hybrid und Nuroad Hybrid mit ACID Carbon Hybrid Kurbelarmen . Die Kurbelarme können im Bereich der Pedalaufnahme unerwartet versagen. Dies führt zu einem erhöhten Unfallrisiko mit möglichen Stürzen und schweren Verletzungen. Der Rückruf gilt jeweils für alle Rahmengrößen. Die Räder dürfen nicht weiter verwendet werden.

Die Rückrufaktion betrifft laut Herstellerangaben mehrere beliebte Modellreihen: Stereo Hybrid, Reaction Hybrid, AMS Hybrid, Kathmandu Hybrid und Nuroad Hybrid. Die betroffenen Kurbelarme haben die Längen 160, 165, 170 und 175 Millimeter. Besitzer können auf der Homepage des Herstellers nachsehen, ob ihr Modell betroffen ist.