Am 9. und 10. Mai ging in Innsbruck das 12. Internationale Swim-Meeting über die Bühne. 500 Schwimmerinnen und Schwimmer aus über 35 Vereinen und insgesamt acht Nationen sorgten für ein stark besetztes Teilnehmerfeld und hochklassige Wettkämpfe.

Mitten unter der internationalen Konkurrenz präsentierte sich die Schwimmunion Osttirol erneut in ausgezeichneter Form und konnte mit zahlreichen Spitzenplatzierungen überzeugen. Besonders erfolgreich verlief das Wochenende für Valentin Egger, der gleich dreimal Gold holte. Ebenfalls stark zeigte sich Lean Frena mit einer beeindruckenden Medaillenbilanz: einmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.

Viele weitere gute Leistungen

Auch Lorenz Gomille durfte sich über einen Sieg freuen und ergänzte seine Leistung mit einem zweiten Platz sowie einem vierten Rang. Simon Posch, der das erste Mal richtige Wettkampfluft schnuppern konnte, schwamm zweimal zu Silber und belegte zudem zwei vierte Plätze. Julius Luneschnig stellte sich einem äußerst starken Teilnehmerfeld und konnte sich trotz hochkarätiger Konkurrenz im vorderen bis mittleren Bereich behaupten. Paul Senfter komplettierte das gute Mannschaftsergebnis mit den Plätzen fünf, neun und dreizehn.