Auch Nintendo zieht nun bei den Preisen nach: Die neue Spielekonsole Switch 2 wird in Europa teurer. Statt bisher 470 Euro liegt die unverbindliche Preisempfehlung künftig bei 500 Euro, wie das Unternehmen auf seiner Webseite bekannt gab. Damit fällt die Erhöhung in Europa mit rund sechs Prozent noch vergleichsweise moderat aus. In anderen Regionen ist der Aufschlag deutlich höher: In den USA steigt der Preis um rund elf Prozent, in Japan sogar um etwa 20 Prozent. Dort gelten die neuen Preise bereits ab Ende Mai, in Europa und dem Rest der Welt ab Anfang September.

Als Grund nennt Nintendo veränderte Marktbedingungen. Zwar wird es nicht direkt ausgesprochen, doch Experten sehen vor allem die anhaltenden Probleme bei der Versorgung mit Chips als entscheidenden Faktor. Diese Entwicklung könnte laut Unternehmen auch künftig für weitere Unsicherheiten sorgen.

Gesamte Branche steht unter Druck

Die Branche steht insgesamt unter Druck: Auch andere Hersteller haben ihre Konsolenpreise bereits erhöht. So verteuerte Sony die PlayStation 5 erst im April um rund 100 Euro, und auch Microsoft musste bei der Xbox mehrfach nachziehen. Branchenbeobachter sprechen bereits von einer ungewöhnlichen Konsolengeneration, in der Preise nach dem Marktstart eher steigen als fallen.

Für Nintendo selbst könnten die höheren Preise allerdings Folgen haben. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die Nachfrage nach der Switch 2 dadurch etwas abschwächen könnte. Für das laufende Geschäftsjahr geht man nun von rund 16,5 Millionen verkauften Einheiten aus – weniger als im ersten Jahr, als noch knapp 20 Millionen Geräte abgesetzt wurden. Trotzdem spricht Nintendo von einer insgesamt soliden Entwicklung und zeigt sich vorsichtig optimistisch. Wie sich die Preissteigerung langfristig auf den Markt auswirken wird, bleibt allerdings abzuwarten.