Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Samstagabend, den 25. April, am Grazer Opernring zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 22-jähriger Mopedlenker aus Graz war um 20.55 Uhr mit seinem Sozius (24) stadtauswärts unterwegs, als ein dunkler SUV plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte.

Der 22-Jährige musste stark abbremsen und ausweichen. Dabei stürzte er und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Der Lenker wurde schwer, sein Mitfahrer leicht verletzt. Beide kamen ins LKH Graz. Der unbekannte SUV-Lenker fuhr weiter.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles bzw. nach dem unbekannten Lenker/Lenkerin des dunklen SUV.

Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. 059 133 654110 erbeten.