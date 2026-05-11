Auch wenn mit den Eisheiligen diese Woche Niederschläge prognostiziert sind: Das heurige Frühjahr wird wohl trotzdem als eines der niederschlagsärmsten in die Geschichte eingehen. „Trocken war es ja schon öfter, aber an eine so extreme Trockenheit wie derzeit kann ich mich nicht erinnern“, meint Peter Kettner, Obmann der Landwirtschaftskammer Liezen.

Eine Anomalie mit Folgen für die Bauern in Österreichs größtem Bezirk. So werde etwa die vor der Tür stehende erste Mahd heuer deutlich schlechter ausfallen, sagt Kettner. Nicht nur mengenmäßig, die durch die Trockenheit hervorgerufene Notreife im Grünland wirke sich auch auf die Qualität des Futters negativ aus.

Peter Kettner, Obmann der Landwirtschaftskammer Liezen © Gerhard Pliem

Waldhygiene oberstes Gebot

Außerdem sei der Weideauftrieb heuer erst später möglich gewesen, berichtet der Kammerobmann. „Auch auf den Almen wird es interessant, wie es weitergeht. Da schaut es ganz schlecht aus.“ Und für die Äcker, auf denen etwa der Mais mittlerweile gekeimt habe, wäre Niederschlag natürlich ebenso wichtig.

Große Sorge bereite auch der Wald. Wie die zuletzt auch bei uns zu beobachtende Notblüte der Fichtenwälder zeige, versetze die anhaltende Trockenheit die Bäume unter Stress. Das schwäche sie, wodurch die für die Verteidigung gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer wichtige Harzproduktion abnehme. Waldhygiene, also das Entfernen befallener Bäume, sei momentan oberstes Gebot.

„Nächsten Wochen sind entscheidend“

„Die nächsten Wochen sind entscheidend“, meint der Lassinger. „Wenn es trocken bleibt und der zweite Schnitt nicht anwachsen kann, dann haben wir ein echtes Problem.“ Die Wettervorhersage wird Kettner in nächster Zeit deshalb besonders gespannt verfolgen. Und auf gleichbleibenden mäßigen Niederschlag über einen Zeitraum von mehreren Tagen hoffen.

Neun von zehn Iris ohne Blüten

Doch nicht nur landwirtschaftlichen Flächen, auch sensiblen Ökosystemen setzt die Trockenheit zu, etwa den Iriswiesen bei Trautenfels. „Das war ein Schock“, sagt Karin Hochegger, Leiterin der Naturschutzbund-Regionalstelle Ennstal-Ausseerland, über einen Besuch dort Ende letzter Woche. Bei der gemeinsamen Stippvisite mit Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl stellte sich heraus, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit nur ein Zehntel der Pflanzen Blüten gebildet hat. „Das war noch nie der Fall.“

Volker Seiser und Karin Hochegger vom Naturschutzbund mit Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl (Mitte) auf einer Iriswiese bei Trautenfels, die heuer nicht in lila Pracht erstrahlen werden © Grüne

Der fehlende Niederschlag setze aber auch anderen sensiblen Ökosystemen zu. Etwa den Mooren, wie sie erst kürzlich bei einer Begehung festgestellt habe. „Man konnte dort nie trockenen Fußes durchgehen, jetzt ist das aber möglich“, erzählt die Ökologin. Auch an Flusslebensräumen und natürlich am Wald gehe die derzeitige Situation nicht spurlos vorüber.

„Jetzt müssen wir umdenken“

Gerade im Ennstal habe man lange Zeit durch Trockenlegung Nutzflächen geschaffen, vor allem für die Landwirtschaft, sagt Hochegger. „Wir haben eine lange Entwässerungskultur. Jetzt müssen wir umdenken. Wir müssen das Wasser wieder in der Landschaft halten.“ Dieses Umdenken falle vielen aber nicht leicht. Mit der nächsten niederschlagsreichen Phase sei oft alles wieder vergessen.