Unbeeindruckt vom Stromausfall in Wolfsberg ging der Bezirksbewerb der Kinder-Sicherheitsolympiade (KSO) im ATSV-Trainingszentrum mit großer Begeisterung über die Bühne. Rund 230 Kinder aus zwölf Volksschulklassen machten die Veranstaltung zu einem Fest der Sicherheit. Den Sieg holte sich die VS St. Marein mit dem Gemeinschaftsteam der Klassen 4a und 4b unter den Lehrerinnen Sonja Traußnig und Hannah Maier. Mit 317 Punkten qualifizierte sich die Schule für das Landesfinale am 3. Juni in Klagenfurt. Ex aequo auf Platz zwei landeten die VS Jakling 4b (Lehrerin Laura Dobert) und die VS Wolfsberg 4a (Lehrerin Marion Grassler) mit jeweils 297 Punkten.

Die vorwiegend aus Viertklässlern bestehenden Teams meisterten die Bewerbe Safety-Spiel für Lebensretter, KLV-Bikebewerb, Landesjugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle mit viel Einsatz und Spielfreude. Zwischendurch zeigte das Rote Kreuz bei der Aktion „Wiederbelebung ist kinderleicht“, wie auch Kinder im Ernstfall helfen können. An speziellen Übungspuppen trainierten sie eifrig lebensrettende Maßnahmen.

Die Kinder-Sicherheitsolympiade wird bereits zum 29. Mal vom Kärntner Zivilschutzverband gemeinsam mit der Bildungsdirektion Kärnten und der AUVA veranstaltet. „Gefahren zu vermeiden oder sie zumindest frühzeitig zu erkennen und souverän zu bewältigen, das lernen die Kinder sowohl bei der Vorbereitung in der Schule als auch im Safety-Bewerb“, betont Zivilschutzpräsident Harald Geissler.

Die strahlenden Sieger: die VS St. Marein mit dem Gemeinschaftsteam der Klassen 4a und 4b © KZSV/AUVA M. Lippitsch

Auch Zivilschutzdirektor Christoph Sterbenz sieht darin einen nachhaltigen Nutzen: „Besonders schön und ein Mehrwert für die Allgemeinheit ist, dass die jungen Menschen dieses Sicherheitsbewusstsein als Botschafter mit in ihre Familien und ihren Freundeskreis nehmen.“

Volksschule Wolfsberg 4a (links) und Volksschule Jakling 4b sicherte sich ex aequo den zweiten Platz. © KZSV/AUVA M. Lippitsch

Den offiziellen Startschuss gaben Stadtrat Klaus Penz (SPÖ) und Zivilschutz-Vizepräsident Andreas Sneditz. Unter den Ehrengästen waren unter anderem Bezirkshauptmann Georg Fejan, Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) sowie Vertreter von Polizei, Bundesheer, Rotem Kreuz, Feuerwehr und AUVA.