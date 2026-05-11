Insgesamt rund 500 Quadratmeter Fassaden im Ortskern von Hieflau sollen es sein, die mit künstlerischer Wandmalerei versehen werden. Das Ziel verrät der Name des Projekts, das aktuell im Osten des Bezirks gerade läuft: „Ortskernstärkung Eisenwurzen“. Entlang der Hauptstraße in Hieflau ist Künstler Andre Zechmann bereits tätig geworden und hat erste Gebäude mit großflächigen heimischen Tier- und Naturmotiven, die den Bezug zur Region und zum Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen widerspiegeln, versehen.

„Die Wandmalereien schaffen neue Blickpunkte im öffentlichen Raum, stärken die Ortsidentität und laden zum Verweilen ein. Sie sind Teil gezielter Maßnahmen zur Stärkung lebendiger Ortskerne, die als sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für Einheimische und Touristen wichtig sind“, heißt es seitens des Natur- und Geoparks Steirische Eisenwurzen.

Das Leader-Projekt wird in den vier Naturparkgemeinden Altenmarkt bei St. Gallen, Landl, St. Gallen und Wildalpen realisiert. Mit ihm setzt man auf „die nachhaltige Nutzung bestehender Strukturen, um Lebensqualität, regionale Identität und Attraktivität langfristig zu sichern“.