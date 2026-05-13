Viel los und gute Stimmung bei diesem Frühlingskonzert

Die Singgemeinschaft Ettendorf unter Obmann Patrick Volgger und Chorleiter Christian Plösch lud zum Frühlingskonzert „Wia des Fruahjohr is kem!“ in den Turnsaal der ehemaligen Volksschule Ettendorf. Mitwirkende waren das „Trio Saitenharmonie“, Matthias und Elias-Harald Stocker sowie Cindy Quendler. Das Publikum im ausverkauften Saal erlebte einen stimmungsvollen Abend, der bei einem gemütlichen Beisammensein mit Buffet ausklang.