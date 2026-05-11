Das erhoffte „Brand aus“ in Eisbach-Rein nördlich von Graz ist da: „Am 17. Einsatztag konnte am Montag um 9.25 Uhr ,Brand aus‘ gegeben werden“, erklärte Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Das Feuer war vor mehr als zwei Wochen ausgebrochen. Der Regen zuletzt sei wertvoll gewesen, habe zum erhofften Ziel beigetragen, so der Sprecher. Der Waldbrand hatte Einsatzkräfte über mehr als zwei Wochen hinweg gefordert. Zeitweise kämpften Hunderte Helfer gegen die Flammen und die schwierigen Bedingungen im unwegsamen Gelände an. Insgesamt waren laut Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung mehr als 2500 Personen in Eisbach-Rein im Einsatz gestanden.