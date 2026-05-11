Das Car-Sharing-Projekt „Caro“ hat sich in Krieglach sehr gut entwickelt und ist bei den Buchungszahlen im Vergleich zu anderen Modellen bereits im oberen Mittelfeld angekommen. „Gerade in der Startphase zeigt es sich oft, dass solch ein Angebot oft nur von sehr wenigen Personen genutzt wird. Das jedoch ist in Krieglach nicht der Fall: Wir merken, dass viele unterschiedliche Personen das Angebot annehmen“, klärt Projektleiter Christof Moser auf.

Für Einheimische und Ausflügler

„Die Rosegger-Gedenkstätten am Alpl sind nur sehr schwer öffentlich erreichbar. Mit diesem eCar-Sharing-Projekt steigen die Gäste am Bahnhof Krieglach aus, gehen wenige Meter zu Fuß und steigen ins E-Auto um“, sagt Bürgermeisterin Regina Schrittwieser. Ein weiterer Vorteil für die Gemeinde: Viele Familien ersparen sich durch das Car-Sharing ein zweites Auto, was wiederum das Familienbudget deutlich entlastet.

In Krieglach kann man einen weißen Hyundai Kona Elektro ausborgen © Regionalmanagement/Ekatarina Paller

„Unser Ziel ist ein System, das Schritt für Schritt wächst – interessierte Gemeinden sind herzlich eingeladen“, so Jochen Werderitsch, Projektinitiator und Geschäftsführer der Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH.

Zeitgemäße Alternative

Ein gemeinsames Car-Sharing-Projekt gibt es nun auch im Mariazellerland. „Die Stadtbetriebe Mariazell, das Autohaus Diepold und die Raiffeisenbank Mariazellerland bieten damit eine zeitgemäße Alternative zum eigenen PKW, um so einen Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität leisten zu können“, heißt es auf der Website.

Bald öfter in Mariazell unterwegs: die neuen Autos zum Ausborgen © diepold.at/carsharing

Das Elektrofahrzeug ist in der Parkgarage Mariazell (Grazer Straße 22) stationiert und kann bequem über die App „FRed fahren“ gebucht werden. Es wird direkt vor Ort geladen und nach der Nutzung wieder am selben Standort abgestellt.