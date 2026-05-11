In der Nacht auf Montag ist in der Bibliothek des Gymnasiums Hallein ein Feuer ausgebrochen. Diese befindet sich im Erdgeschoss der Bundesschule im Tennengau. Kurz nach 3.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Als sie eintrafen, stand der Raum in Flammen, so der Halleiner Ortsfeuerwehrkommandant Sebastian Wass gegenüber dem ORF.

„Nach Rücksprache mit der Hausmeisterin, die in der Schule eine Wohnung hat, wurde uns mitgeteilt, dass mehrere kleine Explosionen zu hören waren. Wir haben uns Zugang über den Keller in das Gebäude verschafft und konnten sofort mit der Brandbekämpfung beginnen“, führte Wass aus. Weil der Feuerwehrschlüssel im Erdgeschoss nicht sperrte, mussten die Feuerwehrleute über den Keller in das Gebäude einsteigen. Bücherregale und Bücher standen in Flammen.

Brandschutztüren verhinderten Schlimmeres

Zum Glück haben allerdings alle Brandschutztüren funktioniert, bestätigt Wass. „So hat sich die Rauchentwicklung und der Brand nur auf den betroffenen Bereich konzentriert.“ Und die insgesamt 40 Feuerwehrleute im Einsatz konnten das Feuer mittlerweile löschen. Verletzt wurde niemand.

Für rund 750 Schüler des Gymnasiums entfällt dennoch vorerst der Unterricht, sagte der Bildungsdirektor Rudolf Mair. Die Brandursache muss ermittelt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll bereits ein Fenster eingeschlagen gewesen sein. Regulär stattfinden könne und würde aber die für Montag geplante Mathematik-Matura.