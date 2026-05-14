Erst etwas mehr als ein halbes Jahr auf dem Markt, hält Co-Gründer Moritz Hiebl das erste Gütesiegel in Händen. Sein Start-up Digidoo ist jetzt ein „Verified Social Enterprise“. Verliehen wird das Etikett vom Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem Wirtschaftsministerium an Unternehmen, die „gegründet wurden, um einen gesellschaftlichen – sozialen oder ökologischen – Beitrag zu leisten“, wie es vom aws heißt.

Digidoo bezeichnet sich als die erste Plattform, auf der Lehrerinnen und Lehrer die Lernfortschritte und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern digital dokumentieren können. Die Dokumentation ist eine Pflicht, passiert bis heute unter hohem Zeitaufwand aber zumeist auf Papier oder in Exceltabellen. Nicht nur erleichtert Digidoo diese Arbeit, sie sorgt auch für eine bessere Vergleichbarkeit innerhalb von Klassen und Schulen und erkennt außerdem Förderbedarf. Die „Kompetenzblume“ (siehe Bild) gibt einen schnellen Überblick über Stärken und Schwächen von Schülern. Derzeit wird unter anderem an KI-basierten Fördervorschlägen gearbeitet.

Die Kompetenzblume © Digidoo

In der Lehrerschaft kommt das Grazer Tech-Start-up gut an. Nutzten zum Start im Herbst rund 100 Schulen die Funktionen von Digidoo, so seien es mittlerweile rund 1000. Mehr als 2000 Lehrpersonen arbeiten aktiv mit der Plattform, auf der sich mehr als eine Million dokumentierte Einträge befinden, so die Zwischenbilanz. „Viel läuft über Weiterempfehlungen“, erklärt Hiebl. Je etwa die Hälfte der Schulen befindet sich in Deutschland und Österreich, 70 bis 80 Prozent sind Volks- bzw. Grundschulen. Die Plattform kann auch von einzelnen Lehrern oder kleinen Teams benutzt werden.

Mitverantwortlich für den Erfolg: Bereits bei der Entwicklung waren die Bildungsdirektion Steiermark und Pädagogische Hochschulen an Bord. Die offiziellen Kompetenzvorlagen der Lehrpläne des Bildungsministeriums garantieren einheitliche Standards.

Viele Einsprüche gegen Noten

Trotz des raschen Wachstums gibt es noch viel Potenzial (allein in Österreich mit seinen rund 4000 Pflichtschulen). Um das zu heben, schaltete Digidoo nun eine neue Funktion frei, die „rechtssichere Notenempfehlung“.

Moritz Hiebl, CEO Digidoo © Digidoo/phil Lihotzky

„Im Schulalltag kommt es oft zu Einsprüchen gegen Noten, die fast immer durchgehen“, erklärt Hiebl den Hintergrund. Eine Folge unter anderem von mangelhafter Dokumentation. Wie kann Digidoo helfen? „Die dokumentierten Beobachtungen werden mit Kompetenzrastern verknüpft und daraus automatisch, transparent und rechtssicher Noten vorgeschlagen“, erklären die Macher des Start-ups. Die Plattform habe dafür die geltenden rechtlichen Vorgaben eingearbeitet. Digidoo mache aber immer nur einen Vorschlag, wird betont. „Die finale Notenfestlegung obliegt weiterhin den Lehrerinnen und Lehrern.“

Lehrer können auf die Notenvorschläge über Gewichtung (Mitarbeit, Hausaufgaben, Schularbeiten etc.) Einfluss nehmen und Schwerpunkte setzen. Die neue Funktion – sie sei „international einzigartig“ – zielt vor allem auf Mittelschulen und Gymnasien ab, wo Digidoo bis jetzt noch überschaubar viele Nutzer hat.

An der nächsten Erweiterung wird bereits gearbeitet, sie betrifft die Kindergärten. Dort wollen die Gründer den obligatorischen Beobachtungsbogen digitalisieren.

Außerdem werde derzeit intensiv an der mobilen App gearbeitet. Dabei kann Digidoo auf die Erfahrung der Co-Gründer Wolfgang Bartelme, er gewann sieben Apple Design Awards, und Gunther Marktl (iTranslate und StepsApp) zurückgreifen.