Eine Haut, so zart wie der Flügel eines Schmetterlings. Schon die geringste Reibung kann offene Wunden verursachen und der Alltag wird zur Herausforderung. In Österreich leben rund 500 Kinder und auch Erwachsene mit dieser unheilbaren Krankheit, jedoch haben die wenigsten Leute bisher von Schmetterlingskindern gehört. Michael Kulnik aus Himmelberg möchte dies nun ändern und startet eine Charity-Aktion.

Kulnik stammt ursprünglich aus Klagenfurt, lebt in Himmelberg und unterrichtet an der HTL in Villach Sport und Geschichte. Für sein karitatives Unterfangen fand er einen nicht unbekannten Verbündeten: Hans Slivsek. Der Betreiber des Spars und der Tankstelle in Himmelberg, der bei seinen Videos auf Instagram regelmäßig zehntausende Zuseher hat. „Es war die Idee von Michi, dass wir etwas für Schmetterlingskinder tun sollen. Wir setzten uns dann zusammen und haben darüber nachgedacht“, erklärt Slivsek. „So kam der Entschluss, Spenden zu sammeln und auf die Krankheit aufmerksam zu machen“, fährt Kulnik fort.

Und Schritt für Schritt wurde aus der Vision Wirklichkeit und der Ironman wurde als Austragungsort konkretisiert. „Athleten müssen einen Tag stark sein, diese Kinder jeden Tag. Sie leisten so viel und niemand kennt sie“, sagt Kulnik, der selbst Familienvater ist. Über die Internetseite der Schmetterlingskinder, debra-austria.org, findet sich ein Reiter, wo man einen beliebigen Betrag spenden kann. Dabei möchte der Sportler aber darauf hinweisen, dass es ihm weniger um das Monetäre, sondern um das Emotionale geht. „Die Kinder, ihre Krankheit und ihr lebenslanger Kampf sollen in den Vordergrund rücken. Und wenn jemand davon berührt wird, dann kann er natürlich spenden.“

Hinter den Kulissen des Videodrehs © KLZ / Dorian Wiedergut

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, drehten Kulnik und Slivsek auch ein eigenes Video. Dafür schwang sich der Tankstellenbetreiber auf ein Retro-Rennrad aus den 80er-Jahren – mit passendem Trainingsanzug. Gefilmt wurde vom Videografen Daniel Gollner von der contentkumpanei. „Ich werde auch der erste sein, der eine Spende abgibt und hoffe, dass noch viele weitere diesem Beispiel folgen werden. Wenn es einem selber gut geht, sollte man aus dem Inneren heraus auch anderen zu helfen versuchen“, meint Slivsek. Zu sehen ist das Video auf der Instagramseite von Slivsek.

Für den Ironman selbst wird Kulniks Outfit mit dem Schmetterlingszeichen bedruckt sein. Es wird eine Fangruppe geben, bedruckte Cappys und auch Abziehtattoos mit dem Schmetterling darauf. Der Sportler nimmt heuer zum zweiten Mal am Ironman teil. 2024 bekam er sechs Wochen vor dem Event überraschend ein Ticket geschenkt. „Und ich war noch nie vorher auf einem Rennrad“, lacht er. Da er keine Erwartungen an sich selbst hatte, konnte er das Event richtig genießen und überquerte nach 13 Stunden und 20 Minuten die Ziellinie.. Heuer setzt er sich zum Ziel: „Mit einem Lächeln starten und finishen.“ Sport nimmt generell eine wichtige Rolle im Leben des 39-Jährigen ein. So war er im Laufe der Jahre auch bei verschiedenen Fußballvereinen, vom FC Kärnten bis zum FC Lustenau. „Ich bin leidenschaftlicher Sportler. Vor allem will ich aber Kinder dazu bringen, dass sie zum Sport gehen.“

Am 14. Juni bestreitet er 226 Kilometer im Zeichen des Schmetterlings und hofft, so auf eine schwere Krankheit aufmerksam machen zu können.