Smarte Technologie für mehr Sicherheit & Gesundheit

Moderne Technologie kann nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch Sicherheit und Gesundheit aktiv unterstützen.

Die JAMES-Notrufuhr B8 ist mehr als eine Uhr. Sie ist ein Stück Sicherheit am Handgelenk, nicht auffällig, sondern elegant. Als echtes Multitalent misst sie Vitalwerte wie Puls, Blutdruck, Körpertemperatur und Blutsauerstoff. Dank intelligenter Sturzerkennung werden kritische Situationen automatisch erkannt – im Ernstfall wird sofort Hilfe alarmiert, auch wenn kein Knopfdruck mehr möglich ist. Mit starker Akkuleistung, einfacher Bedienung und ihrer dezenten Form ist die B8 der ideale Begleiter am Handgelenk – unaufdringlich, zuverlässig und immer verbunden. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Mit Sicherheit ein gutes Gefühl.



Der MYnextRING N2 PRO ist ein smarter Gesundheitsring aus Titan, der hilft, den Körper besser zu verstehen – jeden Tag. Mit modernster Sensortechnologie analysiert er Schlaf, Stress, Herzfrequenz, HRV, Aktivität, Temperaturtrend und Erholung. Das Ergebnis: Ein klarer Überblick über deine Gesundheit – kompakt am Finger, ohne Abo, ohne Limits. Die kostenlose App (iOS & Android) zeigt alle Werte übersichtlich an und bietet zusätzlich einen KI-Coach, der Muster erkennt, Energie-Fenster sichtbar macht und dich mit personalisierten Tipps durch deinen Alltag begleitet. Ob Stress reduzieren, Schlafqualität verbessern oder gezielter trainieren – MYnextRING unterstützt dort, wo es wirklich zählt.