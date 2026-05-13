Was braucht Graz jetzt?

Die Gemeinderatswahl 2026 wird richtungsweisend für die Zukunft von Graz: Leistbares Wohnen, Verkehr, Sicherheit, Kinderbetreuung, Klimaschutz und die Weiterentwicklung der Stadt stehen im Mittelpunkt der politischen Debatten. Welche Lösungen haben die Parteien für die Herausforderungen der kommenden Jahre? Und welche Visionen gibt es für die steirische Landeshauptstadt?

Bei der Podiumsdiskussion zur Graz-Wahl 2026 der Kleinen Zeitung am 15. Juni treffen die sieben Spitzenkandidat:innen der Grazer Parteien im Dom im Berg aufeinander und diskutieren zentrale Fragen zur Zukunft der Stadt – direkt, kontrovers und auf Augenhöhe. Moderiert wird der Abend von Sonja Krause und Bernd Hecke aus dem Steiermark-Ressort der Kleinen Zeitung.



Nutzen Sie die Gelegenheit, Politik hautnah zu erleben und sich vor der Wahl selbst ein Bild von den Positionen der Kandidat:innen zu machen. Der Eintritt ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt – jetzt anmelden!

Die Spitzenkandidat:innen im Überblick: